Latvija 'Eirovīzijā' izskanēs pirmajā pusfinālā līdzās Lietuvai un Krievijai

Otrdien, 25. janvārī, Turīnā, pirmajā Itālijas senāta ēkā "Palazzo Madama" aizvadīta 66. "Eirovīzijas" dziesmu konkursa izloze, kurā noskaidrojās abu pusfinālu dalībnieki. Tapa zināms, ka Latvijas pārstāvis uz skatuves kāps pirmajā pusfinālā, kas norisināsies otrdien – 10. maijā.

Pirms izlozes Latvija tika ierindota piektajā grozā kopā ar Igauniju, Lietuvu, Poliju, Moldovu un Rumāniju. Šāds formāts tiek ievērots, lai mazinātu iespēju nonākt vienā pusfinālā ar kaimiņvalstīm.

Līdzīgi 'izsijātas' tiek arī pārējās dalībvalstis, lai izvairītos no politiskiem balsojumiem. Piemēram, visas bijušās Dienvidslāvijas valstis ievietotas pirmajā grozā. Pirmajā pusfinālā, kas notiks otrdienā, 10. maijā kopā ar Latviju sacentīsies Albānija, Norvēģija, Krievija, Portugāle, Latvija, Šveice, Slovēnija, Dānija, Armēnija, Bulgārija, Moldova, Austrija, Horvātija, Islande, Ukraina, Grieķija, Lietuva un Nīderlande.

Otrajā pusfinālā, kas notiks ceturtdienā, 12. maijā, piedalīsies Melnkalne, Austrālija, Gruzija, Kipra, Rumānija, Čehija, Serbija, Somija, Azerbaidžāna, Sanmarīno, Polija, Beļģija, Ziemeļmaķedonija, Zviedrija, Izraēla, Malta, Igaunija un Īrija.

Kopumā izloze pusfinālu spēku samērus sadalīja līdzīgi, jo pirmajā pusfinālā ir tādi tradicionālie grandi kā Krievija, Ukraina, Šveice, Armēnija un Dānija, taču otrajā pusfinālā tikušas allaž spēcīgās Zviedrija, Austrālija un Azerbaidžāna. Diemžēl savā pusfinālā nevarēsim saņemt punktus no ierasti mums labvēlīgajām valstīm Īrijas, Lietuvas un Apvienotās Karalistes.

🇮🇹 The semi-finals of #Eurovision 2022 are sorted. pic.twitter.com/vT8YGZY4lh

Automātiski savu vietu finālā nodrošinājusi pērnā gada uzvarētāja un šī gada konkursa rīkotāja Itālija un pārējās "lielā piecinieka" valstis – Francija, Spānija, Apvienotā Karaliste un Vācija, kurām arī ir tiesības balsot kādā no pusfināliem. Šodienas izlozē noskaidrojās, ka pirmajā pusfinālā balsos Francija un Itālija, bet otrajā pusfinālā balsos Apvienotā Karaliste, Spānija un Vācija.

Here's where the Big Five will be voting in the #ESC2022 Semi-Finals! 🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇪🇸🇬🇧 pic.twitter.com/UIGoROolRR