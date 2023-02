Lietuvu lielajā 'Eirovīzijā' pārstāvēs latviešu puišu radīta dziesma

Sestdienas vakarā aizvadīta Lietuvas nacionālā atlase, izvēloties savu pārstāvi lielajā "Eirovīzijā". Ne bez skandāliņa tajā uzvarējusi Monikas Linkītes izpildītā dziesma "Stay", kuras autori ir Latvijas mūziķi Krists Indrišonoks (plašāk pazīstams ar skatuves vārdu Chris Noah) un Jānis Jačmenkins jeb JJ Lush.

Sestdien notikušais atlases fināls kaimiņzemē izvērties lokāla mēroga skandālā, jo tauta uz "Eirovīziju" vēlējās sūtīt dziedātāju Rūtu Muru ar skaņdarbu "So low", savukārt žūrija balsoja par Monikas Linkītes dziesmu "Stay". Summējot datus, par mata tiesu vairāk punktu sanāca Linkītei.

Saskaņā ar Lietuvas nacionālās atlases noteikumiem par uzvarētāju tiek pasludināts mākslinieks, kurš no komisijas saņēmis vairāk punktu, ziņo kaimiņu "Delfi". Ja teikšana būtu tikai skatītājiem vai arī žūrijas vērtējumam būtu mazāks svars, uz Liverpūli dotos Rūta Mura, kura atlases finālā saņēma par 147 balsīm vairāk nekā Linkīte. Tomēr žūrijas vērtējumā labāka bija dziesma "Stay".

Ja Latvijā "Supernovas" žūrija ir anonīma, tad Lietuvā tā ir zināma – žūrija sastāv no deviņiem profesionāļiem, un tieši viņi būtiski ietekmēja to, ka šogad Lietuva uz "Eirovīziju" sūtīs Moniku Linkīti.

Kamēr Lietuvas sabiedrība par notikušo "cepas" sociālajos tīklos, Latvijas mūzikas eksporta biedrības izpilddirektore Agnese Cimuška-Rekke portālu "Delfi" informēja, ka uzvarētājdziesma ir Latvijas mūziķu garadarbs.

Kā izrādās, Indrišonoks un Jačmenkins šogad Lietuvas atlasei sarūpējuši pat divas dziesmas – Linkītes "Stay" un vēl vienu, kas palika 5. vietā.

"Monika mani uzrunāja "Instagram", izteica komplimentus par manu mūziku. Viņa jautāja, vai mēs varētu kaut kad kopā pastrādāt studijā. Es piekritu un aicināju viņu uz Latviju. Viņa atbrauca, un pusotras dienas laikā mums tapa dziesmas demo versija. Sākām diskutēt par to, kurš varētu būt šīs dziesmas producents, un es ieteicu mūsu pašu izcilo talantu Jāni, kurš piekrita, un tā nu mēs visi esam šeit. Dziesma miksēta Anglijā, to paveicis Kristofers Heriss. "Stay" ir par sevis pieņemšanu un iepazīšanu, kā arī īstās vietas atrašanu. To var interpretēt gan kā dialogu ar sevi, gan ar kādu citu," stāsta Indrišonoks.