Maija beigās Rīgā uzstāsies grupa 'OneRepublic'

Maija beigās sava jaunākā albuma "Human" koncerttūres ietvaros Baltijā viesosies grupa "OneRepublic", informēja pasākuma rīkotāji.

Grupa ir pazīstama ar tādām dziesmām kā "Stop and Stare", "Counting Stars", Secrets, "Good Life", "Wanted", "I Lived", "If I Lose Myself", "Rescue Me", "Kids" un "Apologize".

Rīgā, koncertzālē "Arēna Rīga", grupa uzstāsies 20.maijā, savukārt 18.maijā koncerts paredzēts Žalgira arēnā Kauņā un 21.maijā – Saku hallē Tallinā.

Pasākuma rīkotāji izsludina konkursu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas grupu vidū par iespēju uzstāties pirms visiem trim "OneRepublic" koncertiem. Sākotnējo atlasi veiks Baltijas mūzikas industrijas profesionāļi un pasākuma rīkotāji, taču gala lēmumu pieņems "OneRepublic" menedžments.

Pieteikumu pēdējais pieņemšanas datums ir 14.aprīlis.

Pasākuma rīkotāji atgādina, ka atlases uzvaras gadījumā pieteicējiem jābūt gataviem uzstāties augstāk minētajos datumos, pašiem uzņemoties visus ar to saistītos izdevumus.