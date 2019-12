Markus Riva laiž klajā savu pirmo albumu latviešu valodā

View this post on Instagram

Decembris sākas ar muzikālu pārsteigumu! Ar lielu prieku varu jums paziņot, ka šodien ir iznācis mans jaunais albums latviešu valodā LAIKA UPE! Jau šobrīd tas ir pieejams #Spotify ! Katra dziesma ir stāsts. Ceru, ka spēsiet to salasīt! Paldies par albuma līdzveidošanu @gintsstankevics @edgarsjazz @dinara_rudan @yanakayofficial @feldmane_iveta @ruslankvinta @thisisramusic @lihtorovich @polina.viljun @agritabikavina 🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻🇱🇻

