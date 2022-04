Martai Grigalei jauna dziesma – 'Filma, ko negribu redzēt'

Ceturtdien, 21. aprīlī, klajā laista latviešu dziedātājas Martas Grigales jaunā dziesma "Filma, ko negribu redzēt", kas ir pirmais singls no topošā otrā studijas albuma.

"Kad Ukrainā sākās karš, es jutos emocionāli sagrauta. Apzinos, ka mani pārdzīvojumi, situāciju vērojot no malas, nav salīdzināmi ar to, ko cilvēki piedzīvo tur, bet tādas bailes, dusmas, izmisumu un bezspēcības sajūtu es vēl nebiju pieredzējusi. Lai kaut uz brīdi sevi atrautu no ziņu lasīšanas, sēdos pie klavierēm, bet tik un tā nevarēju padomāt ne par ko citu. Tā tapa "Filma, ko negribu redzēt" - filma, ko neviens no mums negrib redzēt," portālam "Delfi" teic Grigale. Lai satiktos ar klausītājiem un dzīvajā izpildījumā atskaņotu gan šo, gan citas dziesmas, Marta 30. aprīlī aicina uz koncertu Līgatnē, "Zeit" radošajā kvartālā.

Marta Grigale ir latviešu dziedātāja un dziesmu autore. Ieguvusi muzikālo izglītību Londonas Mūzikas koledžā, kopš 2016. gada darbojas Latvijas mūzikas industrijā. Dziedātājas debijas albums "Lietas, kas notiek manā galvā" saņēmis "Zelta Mikrofons 2021" nomināciju popmūzikas albumu kategorijā.