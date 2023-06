Mežaparka estrādē notiks vērienīgs elektroniskās mūzikas festivāls

17.jūnijā Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē, pirmo reizi norisināsies elektroniskās deju mūzikas (EDM) un papildinātās realitātes (no angļu valodas 'augmented reality' - AR) festivāls "Unreal Music Festival", kas pulcēs virkni ārzemju dīdžeju un pašmāju populārākos šī žanra pārstāvjus, portālu "Delfi" informē pasākuma pārstāve Kristīne Ozolniece.

Festivāla apmeklētāji varēs baudīt intensīvu 12 stundu deju mūzikas pieredzi un dažādu populāru EDM skaņdarbu virknējumus no pasaules mēroga dīdžejiem Dimitri Vegas & Like Mike (Beļģija un Grieķija), Mike Williams (Nīderlande), Gabri Ponte* (Itālija), Tungevaag (Norvēģija), Plastik Funk (Vācija), Sammy Porter (Apvienotā Karaliste), Gaullin (Lietuva), kā arī pašmāju dīdžeju sniegumu no Makree, Magnusa Eriņa, Hey Who's That Kid, NF3&Rexton, Levan&24k un Bruno Drake.

Festivālu organizē AOK – Andrejostas kvartāla pasākumu rīkotāji.

Dāvis Čīma, AOK attīstītājs un "Unreal Music Festival" organizators saka: "Šogad uz festivālu esam atveduši virkni starptautiski pazīstamu deju mūzikas dīdžeju. Šie vārdi sastopami festivālos un koncertos, kas notiek lielākajās pasaules metropolēs – tas ir Tomorrowland, Untold, Mysteryland, Ultra Music festival, Creamfields un citos vērienīgos festivālos. Un šie festivāli visā pasaulē interesē ne vien elektroniskās deju mūzikas piekritējus, bet faktiski vairumu pilsētas iedzīvotāju un viesu, kuri tobrīd ir pilsētā. Tas ir notikums, kas sniedzas aiz muzikālās gaumes robežām, jo norises vietās uzbur faktiski māksliniecisku karnevāla sajūtu.Tas būs nevis vienkārši mūzikas festivāls, bet multidimensionāla mūzikas un mākslas pieredze."

Skatuves autors ir scenogrāfs, mūzikas tehnoloģiju speciālists un gaismotājs Andrejs Dubkovs, kura vārds zināms tālu aiz mūsu valsts robežām – sadarbības ar grupām projektu tehniskajā realizācijā "Black Eyed Peas", "Aha", "Roger Waters", "Prodigy", "DDT", "Zveri", "Mumiytroll", "Deep Purple", mūziķiem Shakira, Elton John, George Michael, Sarah Brightman, Santana, Placido Domingo u.c.

"Unreal" festivālam taps īpaši projektēta apļa konstrukcijas telpiska LED skatuve, kas izmēru ziņā salīdzināma ar piecstāvu ēku, bet kopējais skatuves ansamblis ar skandām sasniedz deviņstāvu ēkas augstumu.