'Muzikālajā bankā' noskaidrota pērnā gada vērtīgākā latviešu dziesma

30. janvāra vakarā Latvijas Televīzijas skatītāji varēja tiešraidē vērot pašmāju mūzikas balvu ceremoniju "Muzikālā banka 2020", kurā tika noskaidrota aizvadītā gada labākā pašmāju mākslinieku dziesma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Finālā LTV tiešraidē uzstājās 15 dziesmu izpildītāji. Uzvarētāju noteica gan iepriekš zināma žūrija, gan klausītāju un skatītāju telefonbalsojums. Aptauju organizē Latvijas Radio 2.

Par lielo godu – tikt atzītai par 2020. gada vērtīgāko dziesmu – cīnījās 15 skaņdarbi, kurus izpildīja Intars Busulis, Marta, Ivo Fomins, Ivo Grīsniņš-Grīslis, Samanta Tīna, Aminata, Dons, Iveta Baumane kopā ar Robertu Pētersonu, kā arī grupas "Musiqq", "Astro n' Out", "Triānas parks" un Igo, "Tautumeitas", "Dagamba" un Patrisha, "The Sound Poets" un "Carnival Youth".

Par 2020. gada vērtīgāko "Muzikālās bankas" dziesmu atzīta Intara Busuļa izpildītā dziesma "Dejo vientulību". Šī dziesma uzvarējusi žūrijas vērtējuma un klausītāju balsojuma vērtējumā. "Muzikālās bankas" vērtīgākās dziesmas titulu Intars Busulis ieguvis jau trešo reizi. 2017. gadā Busulis triumfēja ar dziesmu "Nākamā pietura – depo", savukārt 2008. gadā – ar kompozīciju "Brīvdiena". Pēc "Muzikālās bankas 2020" noslēguma ceremonijas finālbalsojuma, klausītāju iemīļotākās dziesmas sarindojušās sekojoša secībā:

1. "Dejo vientulību", Intars Busulis

2. "Vasara bez internetiem", Carnival Youth

3. "Mālos pelēkos", Triānas parks un Igo

4. "Tūrists", Dons

5. "Haosā", Astro'n'out un Sudden Lights

6. "Lai jau deg", Ivo Fomins

7. "Mēs vairs nē", Samanta Tīna

8. "Stāvēt tuvāk", DAGAMBA un Patrisha

9. "Tavs karogs", The Sound Poets

10. "Garīgais arī", Musiqq

11. "Panama", Tautumeitas

12. "Drāma", MARTA

13. "Ietin mani", Ivo Grīsniņš Grīslis

14. "Šis ir mans laiks", Aminata

15. "Ir lemts kopā būt", Iveta Baumane un Roberts Pētersons.

Pasākums notika VEF kultūras pilī, to vadīja Jānis Krīvēns un Edgars Bāliņš. Ceremonijas organizatori iepriekš uzsvēra, ka sarīkojumā ievērotas visas epidemioloģiskās prasības.

"Muzikālās bankas" žūriju šogad veidoja Latvijā zināmi vārdi, kā arī daži ārzemnieki. Ekspertu padomē darbojās neatkarīga un starptautiska žūrija: dziedātāja Dināra Rudāne, mūziķis, komponists, producents Reinis Sējāns, dziedātāja Olga Rajecka, komponists, diriģents Jēkabs Jančevskis, reperis, bītmeikeris, producents Ansis, operdziedātāja Jolanta Strikaite-Lapiņa, dzejnieks Kārlis Vērdiņš, Latvijas izpildītāju un producentu apvienības LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, "Sony Music Baltic" pārstāvis, grupas "Ewert and The Two Dragon"s menedžeris Tomass Oljums, kā arī Lietuvas Mūzikas asociācijas dibinātājs, mūzikas aģentūras "M.P.3" vadītājs Vaidas Stackevičius.

"Visi ir nocietušies pēc skatuves un skatītāja – mākslinieku vēlme darīt savu sirdsdarbu pārvērtās pozitīvas enerģijas sprādzienā! Esmu pārliecināts, ka to sajuta gan TV skatītāji, gan radio klausītāji. Visi piecpadsmit finālisti bija pelnījuši šo oāzi pandēmijas tuksnesī. Par to patiess prieks. Lai piedzīvotās emocijas dod jaunu grūdienu radīt jaunas dziesmas, ko guldīt 2021. gada "Muzikālās bankas" seifos un cilvēku sirdīs," portālam "Delfi" teic Latvijas Radio 2 galvenais redaktors Kaspars Mauriņš.