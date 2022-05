Noklausies! Atdzimis 30 gadus senais Māra Ozoliņa hits 'Maziņā neziņā'

1992.gadā Māra Ozoliņa dziesma "Maziņā neziņā" kļuva par Latvijas popmūzikas hitu un kopš tā laika tiek atskaņota daudzās radiostacijās un ballītēs. Šogad, kad dziesmai un tās autoram Mārim Ozoliņam apaļas jubilejas, "N’Works" jeb Normunds Rutulis radījis jaunu dziesmas versiju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Leģendārā skaņdarba autors un izpildītājs Māris Ozoliņš stāsta: "Dziesmiņai šogad 30 gadu jubileja. Apaļa jubileja šajās dienās arī man pašam. Šī dziesma ir sensitīvs, privātas dzīves vēstījums ar akustisko ģitāru, negaidīti kļuva par hitu 1992. gadā To labprāt savā pleilistē iekļāvušas gan vairākas radiostacijas, gan ballīšu un kāzu muzikanti. Dziesmu izpildījis pat koris! Pateicoties producenta Normunda Rutuļa aranžējumam tapa jauna dziesmas versija. Īpašs paldies arī dziedātājai Beatrisei Heislerei, kuru es pamanīju jau "Supernovā". Šovasar " Maziņā neziņā" jaunā versija piedzīvos vairākas prezentācijas publiskos pasākumos," skaidro Ozoliņš, kurš ikdienā ir uzņēmējs, bet savu mūzikas kaislību nav pavisam pametis.

Dziesmu remiksējis Normunds Rutulis. Viņš par to saka tā: "Tikai retais neatceras brīvvalsts sākuma perioda hitu "Maziņā neziņā". Lielākajai daļai šīs dziesmas cienītāju tā asociējas ar jaunību un siltām vasaras dienām. Šī gada sākumā Māris mani uzrunāja, piedāvājot izveidot dejojamāku versiju šai vasarai. Tā kā abi esam vecās gvardes dīdžeji, nebija divu domu, ka remikss jāveido gadsimta mijā populārajā soulfulhouse žanrā, kas, manuprāt, ļoti piestāv melodijai un kopējam noskaņojumam.

Dziesmas ieraksta oriģinālceliņi nav saglabājušies, tāpēc vokāls bija jāieskaņo no jauna. Vispirms to paveica Māris, taču pēc tam nolēmām muzikalitāti un seksapīlu piešķirt ar sievietes vokālu. To lieliski izdarīja Beatrise Heislere un rezultāts tagad pieejams katram. Vai nav lieliska dāvana jubilejā?!"

Tiem, kuri vēlas nostalģiskās noskaņās dzirdēt arī seno "Juku jukām" izpildīto "Maziņā neziņā" variantu: