Noklausies! 'Bermudu divstūris' un folkgrupa 'Auļi' piedāvā kopdarbu 'Līgava'

Pašmāju hitu karaļi grupa "Bermudu divstūris" izziņo vērienīgu vasaras koncerttūri visā Latvijā, prezentējot arī pirmo singlu "Līgava" no gaidāmā albuma "Vidēji glīts". Jaunais albums pie klausītājiem nonāks jau jūnija sākumā.

Albums "Vidēji glīts" būs jau trešais studijas albums grupas vēsturē. Tas pārsteigs ar līdz šim vēl nedzirdētiem muzikāliem eksperimentiem un sadarbībām. Albuma pirmais singls "Līgava" ir tapis etniskā skanējumā kopā ar Latvijā labākajiem dūdu un bungu meistariem – grupu "Auļi".

"Mēs dzīvojam laikā, kad jānovērtē to, kas mums dots, tādēļ dziesma stāsta par mīlestību un spēku un vēlmi nosargāt to, kas ir patiesi svarīgs un dārgs. Esam ļoti gandarīti, ka tieši šī dziesma un tās vēstījums tapis ar labākajiem meistariem savā jomā – "Auļiem"," saka brālēni Triceps un Biceps.

Jaunais singls veidots, apvienojot šķietami atšķirīgus muzikālos stilus – etno žanru ar populāro mūziku un repu, kas ir pirmais šāda veida radošais eksperiments abu grupu vēsturē. ""Auļu" ballēs bieži skanējuši "Bermudu divstūra" hiti, tāpēc bijām patiesi priecīgi piedalīties šīs dziesmas ierakstā. Dziesmas teksts mūs dziļi aizkustināja, jo tas precīzi sakrīt ar to, ko jūt arī mūsu sirdis. Šī bija arī lieliska iespēja atkal sastrādāties ar mūsu draugiem no dažādām mūsdienu tautas mūzikas grupām, lai izveidotu īpaši šai dziesmai piemērotu vīru kori," saka grupas "Auļi" dūdinieks Kaspars Bārbals.

Dziesmas ierakstā piedalījās arī Edgars Grabovskis no folkmetāla grupas "Skyforger", Ēriks Zeps no postfolkloras grupas "Rikši", Edgars Zilberts no folkloras un seno cīņu kopas "Vilkači", Andrejs Planders un Viesturs Āboltiņš no folkloras un eksperimentālās arheoloģijas kopas "Trejasmens".

Grupas jaunā albuma "Vidēji glīts" prezentācijas koncerti norisināsies visā Latvijā: Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Alūksnē, Siguldā, Rojā, un tūres noslēdzošais koncerts tiks aizvadīts Rīgā. Biļetes var iegādāties jau tagad Biļešu Paradīzes kasēs.