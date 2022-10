Noklausies! 'Eirovīzijas' spīdekļiem 'Måneskin' jauna dziesma

Pērnās "Eirovīzijas" uzvarētāji, globālā sensācija no Itālijas grupa "Måneskin" savu klausītāju vērtējumam nodod jaunu singlu – "The Loneliest".

Ar jauno skanējumu grupa izkāpj no savas komforta zonas. "The Loneliest" ir piepildīts ar odām un klasiskām "vecās skolas" roka balādēm. Eleganti un maigi iekrāsoti rēcoši vokāli, un elektriskās ģitāras solo parāda grupas trauslāko pusi. "Måneskin" līderis Damiano saka: "Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs visi beidzot varēsit dzirdēt "The Loneliest". Šī dziesma ir personiska un man nozīmē ļoti daudz, bet ceru, ka jūs varēsit to uztvert katrs savā veidā. Vakar, 6. oktobrī, Londonā spēlējām nelielā pārsteiguma koncertā un izpildījām jauno singlu, reakcija bija lieliska. Mums ir vētrains gads, ceļojot pa pasauli, tiekoties ar faniem koncertos un festivālos visā pasaulē – no Japānas līdz Amerikai, Eiropai un vēl tālāk –, un mēs nevaram sagaidīt 2023. gadu, kad turpināsim koncertēt un izdot vēl vairāk mūzikas!"

"Måneskin" joprojām gūst panākumus arī ar iepriekšējiem singliem, piemēram, radio hits 'Supermodel' jau ir sasniedzis 170 miljonus straumējumu visā pasaulē.