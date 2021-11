Noklausies! Pašmāju repa veterāni Kurts un Gacho izdod kopīgu dziesmu

Neilgi pēc sava otrā soloalbuma "Laikā" nodošanas klausītāju vērtējumam reperis Kurts kvēlākajiem faniem un hiphopa mūzikas ierakstu kolekcionāriem sarūpējis īpašu pārsteigumu – ierobežotas tirāžas albuma CD. Tajā dzirdams vēl līdz šim nepubliskots skaņdarbs "Bail", kas tapis kopā ar Gacho un ir albuma noslēdzošā kompozīcija.

"Gadiem ilgi ar Gati bijām runājuši, ka mums noteikti vajag ierakstīt kopīgu dziesmu, bet līdz šim iecere nebija īstenojusies. Tāpēc, uzsākot darbu pie albuma, es biju simtprocentīgi pārliecināts par to, ka tajā būs dziesma ar Gati. "Bail" faktiski ir ļoti filozofiska dziesma par sajūtām, kas nereti tirda – bailes kļūt piezemētam, pieticīgam, būt mierā ar to, kas jau ir sasniegts, un vairs nevēlēties atklāt jaunus apvāršņus. Jā, nereti vislielākās bailes ir bailes no sevis," skaidro Kurts.

Līdz ar Kurta un Gacho kopdarba "Bail" nonākšanu pie klausītājiem reperis beidzot kliedējis hiphopa fanu neizpratni par to, kurš ir ceturtais, iepriekš neizziņotais viesmākslinieks albumā, jo 7. oktobrī publiskotajā materiālā dzirdami vien trīs (mūziķis un producents Fakts, provokatīvā repere BDM un jaunais, talantīgais izpildītājs Amanito). Kā norāda Kurts, lēmums izlaist albuma noslēdzošo dziesmu pēc albuma iznākšanas bijis apzināts, jo mākslinieks vēlējies saviem klausītājiem dāvāt pozitīvu papildu emociju lādiņu, un dziesma ar Gacho uz šādu formulējumu noteikti pretendē. "Līdz kopīgai dziesmai ar Kurtu nonācām mazliet caur humoru. Abi vienā laikā strādājām pie saviem albumiem, viņa albums stilistiski bija vairāk ieturēts jaunās skolas stilā, bet mans – Gacho vecās skolas stilā. Kad Kurts man piedāvāja ierakstīt kopīgu dziesmu, es teicu – labi, es tavā albumā repošu uz newschool, bet tu manā – uz oldschool. Sanāca tāds kā ultimāts, jo zinu, ka Kurts, rakstot savu albumu, nevēlējās repot uz vecās skolas bītiem. Tad nu arī es ielēcu tajās modernā hiphopa kamanās un uz brīdi atcerējos savus vētrainos un bezrūpīgos jaunības gadus. Labi, ka tas viss ir aiz muguras! Nereti bailes ir mūsu skolotājs, un ir pat veselīgi baidīties, jo tas ir viens no veidiem, kas mūs piespiež racionāli domāt," stāsta Gacho.