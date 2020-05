Noklausies! Samantai Tīnai jauna dziesma ar dziļu jēgu

Pēc Latvijas Televīzjas paziņojuma par to, ka 2021.gada "Eirovīzijā Latviju pārstāvēs Samanta Tīna, dziedātāja saviem klausītājiem un atbalstītājiem piedāvā savu jaunāko singlu un videoklipu "I got The Power".

Singla mūzikas autori ir pati Samanta Tīna un NiklāvZ, savukārt vārdus sarakstījusi Aminata. Abas dziedātājas jau veiksmīgi sadarbojušās singla "Still Breathing" radīšanā.

Samanta Tīna jaunajā dziesmā "I got The Power" pauž savu attieksmi pret sieviešu skaistuma stereotipiem, portālu "Delfi" informē mākslinieces pārstāve Santa Kola.

"Sabiedrība mums uzspiež stereotipus un globālus rāmjus par to, kādai ir jāizskatās skaistai sievietei. Glancētie žurnāli un sociālie mediji, publicējot perfekti apstrādātas fotogrāfijas, tos vēl vairāk kultivē un raisa sievietēs maldīgus priekšstatus par to, kas ir skaisti," teic Samanta.

"Pētījumi liecina, ka ap 70% sieviešu nav apmierinātas ar to, kā viņas izskatās un tikai 4% sieviešu sevi uzskata un atzīst par skaistām," skaidro dziedātāja.

"Patiesībā skaistums nav stāsts par ārējo izskatu, tas ir stāsts par mūsu iekšējo pasauli un attieksmi pašām pret sevi – justies skaistam nav nekāda sakara ar to, kā mēs izskatāmies. Ar šo dziesmu vēlos pateikt katrai sievietei, lai viņa necenšas līdzināties kādam ārējam etalonam vai fotošopā radītai instagrama zvaigznei, jūs katra esat vienīgais etalons pati sev. Esiet dažādas un pašas, jo mīlēt sevi ir labākā revolūcija," uzskata Samanta Tīna.