Noklausies! Samantai Tīnai jauna dziesma – 'Atdevu visu tev'

Otrdien, 4. aprīlī, jaunu dziesmu "Atdevu visu tev" no topošā albuma un tās videoklipu klausītāju vērtējumam nodod dziedātāja Samanta Tīna, aicinot ikvienu ieklausīties sevī, nebaidīties uzdrīkstēties un prast izkāpt no savas tik ierastās komforta zonas, aiz kuras robežām paveras jauns sevis apzināšanās dzīves posms.

Dziesmas "Atdevu visu tev" autori ir apvienība "Highkey Music" trīs cilvēku sastāvā no Lielbritānijas, bet singlu latviešu valodā atdzejojusi Aminata Savadogo. Jaunā skaņdarba videoklips filmēts Abgunstes muižā.

Pati Samanta par dziesmas saturisko pusi stāsta tā: "Ikviena cilvēka dzīvē reiz pienāk tāds mirklis, kad, iepriekš pat nepamanot un neapzinoties, nāk atklāsme, ka visa dzīve līdz šim ir ziedota kam vienam, tādējādi pazaudējot pašam sevi, aizmirstot par savām vajadzībām, savu personību, mērķiem, nākotnes plāniem. Visam ir sākums un arī beigas, to ir jāspēj pieņemt. Ir jāiemācās pateikties par gūtajām mācībām, par pieredzi – arī slikto, bet jāciena sevi un jādodas no tā prom, jādodas tālāk, lai dzīvotu pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi, mīlot un cienot pašam sevi. Ne vienmēr ir jābūt skaidram plānam par to, ko tagad iesākt. Dievs nekad nav vēlējies, lai mēs dzīvotu nelaimīgi, taču tikai mūsu pašu spēkos ir katram savā dzīvē apzināties savu vērtību, piecelties un pieņemt lēmumu rīkoties. Mums pašiem ir jāsper pirmais solis ārā no ieraduma, no apātijas, un tālāk Dievs visu sakārtos. Nebaidies! Celies un rīkojies!"