Rīdziniecei Valērijai vareni panākumi jauno dziedātāju konkursā 'Sanremo Junior'

Vokālās un skatuves mākslas skolas "Vocal Art Shcool Pumpuriņi" audzēkne Valērija Gerasimova, kuras vadītāja un vokālā pasniedzēja ir Jeļena Lorena Švilpe, nule atgriezusies no jauno izpildītāju konkursa Itālijā "Sanremo Junior 2022", kur pārstāvēja Latviju.

"Sanremo Junior 2022" pasaules fināls pulcēja dalībniekus no vairāk nekā 40 valstīm. Izturot lielo konkurenci, Valērija Gerasimova sasniedza vērā ņemamu rezultātu, iekļūstot fināla sešpadsmitniekā un kopā ar simfonisko orķestri diriģenta Alesandro Skaljones vadībā izpildīja slaveno hitu "Every Breath You take" džeza kaverversijā.

Konkursa finālisti tika iedalīti trīs vecuma kategorijās: 6-9 gadi, 10-12 gadi un 13-15 gadi, kurā piedalījās arī Valērija. Izvērtējot visas vecuma grupas kopumā, uzvara šogad tika piešķirta tikai vienai dalībniecei no Indonēzijas, savukārt Valērija Gerasimova ieguva augsto novērtējumu kā "Pasaules fināla laureāte", kā arī īpašo simpātiju balvu no "Sanremo Junior" dibinātāja un prezidenta Paulo Alberti.

"Sanremo Junior" pasaules fināls, kas notiek Sanremo pašvaldības un UNICEF paspārnē, tiek rīkots jau trīspadsmito gadu. Latvija šajā festivālā tikusi pārstāvēta tikai divas reizes.