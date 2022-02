Šā gada 'Eirovīziju' vadīs popzvaigzne Mika ar diviem kolēģiem

Oficiāli apstiprināti 2022. gada starptautiskā dziesmu konkursa "Eirovīzija" vadītāji – tie būs trīs, un viens no viņiem ir libāņu izcelsmes dziedātājs Mika, kuru pasaule iepazina kā hita "Relax, take it easy" izpildītāju.

"Eirovīzijas" fanu vidū vairākus mēnešus cirkulēja spekulācijas, kas gan vadīs šā gada "Eirovīziju", kas maijā notiks Itālijas pilsētā Turīnā.

Nu kļuvis zināms, ka konkursu vadīs trīs slavenības – 38 gadus vecais dziedātājs Mika kopā ar itāļu dziedātāju Loru Pausini, kā arī Itālijā labi pazīstamo TV šovu vadītāju Alesandro Ketelanu, kurš citstarp ir arī Itālijas "X Faktora" žūrijas loceklis.

Apstiprinājums šādam vadītaju trio nāca 2. februārī Sanremo festivālā, kur vienlaikus notiek nacionālās atlases konkurss, lai noskaidrotu, kura dziesma Itāliju pārstāvēs šogad "Eirovīzijā". Sanremo festivāla fināls notiks sestdien, 5. februārī.

Kā zināms, šā gada "Eirovīzija" sāksies ar diviem pusfināliem 10. un 12. maijā; Latvija uzstāsies pirmajā pusfinālā.