Samantai Tīnai jauna frizūra un jauna dziesma – 'Femme fatale'

Pašmāju slavenā dziedātāja Samanta Tīna piedāvā jaunu dziesmu no rudenī gaidāmā albuma. Ar singlu "Femme fatal" Samanta apdzied liktenīgo sievieti, kura mītot katrā. Māksliniece aicina sievietes būt sev pašām, laiku pa laikam ļaujoties būt meitenīgi rotaļīgām, un priecāties par dzīvi. Notikumam par godu dziedātāja arīdzan mainījusi savu sasuku – nu mati ir īsāki.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Dziesma ir par mums, sievietēm, par to, cik mēs esam dažādas, cik daudz mums ir šķautņu mūsu būtībā. Te mēs esam sieviete – karš, te esam sieviete – miers, bet to var izprast tikai Dievs. Mēs varam būt gan draiskas un rotaļīgas, gan īstas drāmas karalienes. Ir dienas, kad mums negribas neko, bet viss, ko mēs vēlamies, ir mīlēt un būt mīlētām. Svarīgi, ka mums ir sava domubiedru grupa – draudzenes, ar kurām mēs varam būt mēs pašas, tas ir atbalsts, kas mūs saprot. Lai vai kādā dzīves posmā mēs katra nebūtu, mums katrai vajag to mirkli, kad atļauties sajusties liderīgi rotaļīgi, uz brīdi aizmirstot par visām savām lomām un ikdienas problēmām. Mīļie vīrieši, pieņemiet mūs tādas, kādas esam – sievietes, kuras šad un tad grib justies kā meitenes, jo mums tas tik ļoti ir vajadzīgs," mudina Samanta.

Rudenī māksliniece dosies koncerttūrē – viņu varēs baudīt Tukumā, Cesvainē, Cēsīs, Liepājā, Kuldīgā un Rīgā. Biļetes jau nopērkamas.