Samantai Tīnai jauna un ļoti personiska dziesma – 'Vēstule Tev'

Otrdien, 27. decembrī, ar jaunu dziesmu "Vēstule Tev", kas izskan ar ļoti īpašu un personīgu vēstījumu, klajā nākusi pašmāju dziedātāja Samanta Tīna. Singlam tapis arī videoklips, kas filmēts Cesvaines pilī, un tas ir kā Tīnas atklāšanās, liekot uzsvaru uz patiesajām sajūtām.

"Lai gan dziesmas nosaukums ir "Vēstule Tev", tā ir arī vēstule mums katram pašam sev, tā ir atklāta atzīšanās pašam sev," skaidro Samanta un šajā dziesmā uzsver, ka tas, ko noklusējam, nekur nepazūd, tas paliek mūsos un sūrst.

"Vēstule tev ir atzīšanās arī sev! Atzīšanās, ka esi sev darījis pāri, neesi cienījis sevi, savas sajūtas, neesi klausījis savai intuīcijai un neklausījis tam, ko priekšā saka dvēsele. Atzīšanās sev, ka ir bijis bail palikt vienam, un tāpēc stiprāks ir pieradums un paradums palikt pie kāda, kur mīlestības jau sen vairs nav. Šī dziesma ir atzīšanās sev un otram, ka esam mānījuši viens otru, un paši tam esam ticējuši. Tādā veidā dzīvojot, mēs zaudējam sevi un kļūstam akli pret sevi un otru. Ir jāprot to ieraudzīt un piedot sev par sevis nemīlēšanu un, atvadoties no otra cilvēka, spēt viņam vēlēt atrast patiesu laimi," skaidro Samanta.

Dziesmas videoklips tapis Cesvaines pilī, un tajā izmantotas 1000 sveces. Dziesmas "Vēstule Tev" mūzikas autors ir Ingars Viļums, bet vārdus sarakstījusi pati Samanta, atklājot, ka tas ir bijis visai maģisks mirklis, jo laikā, kad uzstājīgi domāts par vārdiem, īstos atrast šķietami nebija iespējams. "Es zināju, ko vēlos pateikt, bet nekādi nevarēju to ielikt pantu un piedziedājuma formā. Palaidu šo domu, aizbraucu uz Indiju – ceļoju, veltīju laiku sev. Atpakaļceļā no Indijas, kad iekāpu lidmašīnā, roka pati sniedzās pēc jaunā blociņa ar man mīļu dievību Ganēšu uz vāka, ko biju iegādājusies Indijā, un tajā ātri vien "sabira" dziesmas teksts. Šis blociņš ir arī neatņemama videoklipa sastāvdaļa, kas vēl jo vairāk atspoguļo to, ka dziesmas vēstījums ir ļoti personīgs, īpašs un patiess. Kad atbraucu mājās, pēc divām dienām es jau tikos ar Ingaru ierakstu studijā, un tapa dziesma "Vēstule Tev"," atklāj Samanta.