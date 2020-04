Sevi piesaka jauna latviešu dziedātāja – 21 gadu vecā Katrīna Kreile

Ar savu debijas singlu klajā nākusi jaunā dziedātāja Katrīna Kreile. Kas viņa ir?

21 gadu vecā sieviete dziesmas sākusi rakstīt nesen, jo Katrīnas ikdiena saistīta ar pilna laika žurnālistikas un multimediju producēšanas studijām Latvijas Universitātē, kā arī liela viņas dzīves sastāvdaļa ir Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris, kuru dziedātāja par savām otrajām mājām sauc jau 11 gadus.

Katrīnas debijas singls "Will They Dance Again?" ir metaforām bagāts stāsts, portālam "Delfi" skaidro dziedātājas pārstāve Līva Cimmermane.

Tas simbolizē utopiskas mīlestības sākumu, kas no sākotnējās cerības pārtop šaubās par to, ka viss šķiet pārāk labi, lai būtu patiesība. Šaubām piepildoties, dziesmas pozitīvais sākums pārvēršas pilnīgi pretējā stāstā par mīlestības beigām.

"Bieži vien dziesmu teksti rodas negaidīti. Tāpat bija arī ar šo dziesmu. Reiz es vēroju zvaigznes pie skaista ezera, un, zvaigznēm tajā atspīdot, izskatījās, ka tās ūdenī dejo," stāsta Katrīna.

"Bet šajā dziesmā stāsts nav par zvaigznēm. Tā ir tikai metafora. Dziesma ir par diviem cilvēkiem, par to, cik ātri abi iemīlējās, un cik ātri tas viss beidzās. Un dziesmas nosaukumā tiek uzdots jautājums - vai zvaigznes kādreiz atkal dejos?" par skaņdarbu stāsta Katrīna.