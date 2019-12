'Spotify' nosauc desmitgades dižākos māksliniekus un klausītākās dziesmas

Straumēšanas serviss "Spotify" publiskojis desmitgades populārākās dziesmas, albumus un māksliniekus, un par līderi atzīts kanādiešu izcelsmes mūziķis un repris Drake, īstajā vārdā Obrijs Dreiks Greiems (attēlā pa kreisi).

Mūziķa daiļrade kopš 2010. gada "Spotify" straumēta vairāk nekā 28 miljardus reižu, vēsta raidsabiedrība BBC. Statistika liecina, ka Dreika populārākā dziesma ir 2016. gadā iznākusī kompozīcija "One Dance", kas straumēta vairāk nekā 1,7 miljardus reižu.

Otrais klausītākais mākslinieks "Spotify" šajā desmitgadē bijis britu mūziķis Eds Šīrans, trešais – amerikāņu reperis Post Malone, ceturtā – amerikāņu popzvaigzne Ariana Grande, bet piektais – reperis Eminem.

Savukārt par desmitgades klausītāko dziesmu atzīta Šīrana "Shape Of You", kas kopš iznākšanas 2017. gadā sasniegusi vairāk nekā 2,4 miljardus klausījumu.

Tāpat arī jāpiemin Šona Mendesa un Kamillas Kabelo kopdziesma "Senorita", kas atzīta par 2019. gada diždziesmu, kopš iznākšanas jūnijā sasniedzot miljards klausījumu.

Mīlas duetam seko Billijas Eilišas dziesma "Bad Guy", kas šogad straumēta vairāk nekā 990 miljonus reižu.

Savukārt Eilišas debijas albums "When We All Fall Asleep Where Do We Go" ir šī gada populārākais albums.

Tiek vēstīrs, ka 2009. gadā "Spotify" lietotāju skaits bija ap septiņiem miljoniem, savukārt tagad straumēšanas serviss var lepoties ar 248 miljoniem aktīvo lietotāju ik mēnesi, no kuriem 113 miljoni ir abonētāji.

Tas arī izskaidro to, kāpēc par desmitgades populārākajām dziesmām kļuvuši salīdzinoši nesen izdoti skaņdarbi.