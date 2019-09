'Transleiteris' publisko šīs vasaras kantrirepa superhita latvisko versiju

Lai pirmo skolas dienu skolēniem un studentiem padarītu kaut nedaudz ciešamāku, bet vecākiem – vēl fantastiskāku, duets "Transleiteris" nāk klajā ar dziesmu "Zirdziņš" jeb latvisko versiju šīs vasaras hitam "Old Town Road", kurā apvienojies reperis Lil Nas Z un kantri mūziķis Billijs Rejs Sairuss.

"Transleitera" pārtulkotā skaņdarba oriģināls "Billboard" topa pirmajā vietā noturējās 16 nedēļas, kas sakritības pēc ir tieši tas kritērijs, kas ārzemju māksliniekiem jāizpilda, lai taptu dziesmas latviskotā versija.

"Pēc šādas dziesmas popularitātes arī mums radās tīri cilvēcīga interese to pārtukot un saprast dziļo vēstījumu, kas vairākus mēnešus no vietas nepameta klausītāju sirdis visā pasaulē" atklāj dueta pārstāvis Edžus Ķaukulis. "Kā izrādās, tā ir par to, ka viņiem ļoti cepī zirgi," piebilst Edžus.

Par dziesmas vizualizāciju duets paldies saka māksliniekam un draugam Sandim Mūrniekam, kurš sniedza lielisku iespēju "Transleiterim" izjāt caur senajām Cēsu ielām, šaudoties ar revolveri un kūpinot kāsi. Zirga mugurā, protams.

Tāpat arī duets pauž pateicību Reinim Kārkliņam un studijai "Aleja Records". "Tieši ierakstu studijas meistars ir atbildīgs par to, ka "Old Town Road" tulkojumā pārtapa par "Zirdziņu". Kāpēc? Nezinu, prasiet viņam," norāda "Transleiteris".

Dziesmu iespējams arī lejupielādēt šeit.