Kad pašmāju mūziķi un muzikanti 2020. gada martā saprata, ka pandēmijas dēļ saplānotie koncerti būs jāatceļ, daži uzņēmīgākie nemeta plinti krūmos un savu māksliniecisko darbību pārcēla uz digitālo vidi. Tā kā latvieši vienmēr bijuši lustīgi ballētāji, tieši vieglās mūzikas žanra pārstāvji allaž bijuši visnotaļ pieprasīts ballīšu elements. Vai kāds ar to kaut ko nopelnīja, par to šajā rakstā.

Iepriekš vēstījām par Saldus grupu "Lustīgais Blūmīzers", kas regulāri rīko savas "koronaballes" ar bankas kontu redzamā vietā, iztiek no tautas ziedojumiem piecu, desmit eiro apmērā un par dzīvi kopumā nesūdzas.

Kovidēras izklaides pionieri – karantīnas disko ar tā brīža veselības ministri Viņķeli

Desmit gadus rosījies kā visai pieprasīts dīdžejs kāzās un korporatīvajos pasākumos, Kārlis Ķilkuts 2020. gada pavasarī palika bez darba: "Neviens tajā brīdī nezināja, kas tas "lokdauns" tāds ir. 13. martā nospēlēju pēdējo diseni. Nākamā darba diena provizoriski rādījās kaut kur aprīlī... Un pēc divām dienām man radās ideja par tiešsaistes diskotēku studijā LU Bioloģijas fakultātē. Kolēģiem šī ideja patika, un piektdien, 20. martā, notika pirmā karantīnas diskotēka deviņdesmito gadu stilā. Starp citu, "Facebook" to skatījās ļoti daudzi, jo nekā cita vispār nebija," stāsta Kārlis.