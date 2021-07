Vaikules nama pagalmā noticis jauno dziedātāju konkurss; uzvar ukrainiete

Latviešu dziedātājas Laima Vaikules privātajā rezidencē jūnija izskaņā notika starptautiskā vokālistu konkursa "Laima Voice" fināls. Konkurss iesākās pagājušā gada aprīlī, dodot iespējas radošām izpausmēm pandēmijas laikā.

Žūrija paziņoja uzvarētāju, kas nākamgad uzstāsies festivālā "Laima Rendezvous Jūrmala". Iespēju apliecināt savu talantu uz starptautiskā festivāla skatuves saņēma jaunā dziedātāja no Ukrainas Anastasija Kola Prudiusa.

No diviem tūkstošiem atsūtīto pieteikumu žūrija izvēlējās 130, un pēc trīs atlases kārtām finālā bija iekļuvuši trīs dalībnieki no bērnu kategorijas un deviņi pieaugušie vokālisti no trim valstīm. Pieaugušie konkursanti vēlreiz uzstājās kompetentās žūrijas un pašas Laimas Vaikules priekšā ar savu dziesmu.

"Laima Voice" finālā līdz pat pēdējam brīdim bija saspringta gaisotne, tomēr žūrija noteica konkursa uzvarētāju, par kuru kļuvusi talantīga dziedātāja no Kijevas vārdā Anastasija Kola Prudiusa, kas jau guvusi atpazīstamību, piedaloties "Eirovīzijas" Ukrainas nacionālajā atlasē, kā arī TV šovos "Golos strani" sestajā sezonā un "Tanci so zvezdami" (Ukraina).

"Delfi" jau vēstīja, ka Laimas Vaikules festivāls "Laima Rendezvous Jūrmala" šogad ticis pārcelts uz nākamā gada 27. jūniju.

Šis sarīkojums līdz šim piecus gadus pēc kārtas uz Dzintaru koncertzāles skatuves pulcēja populārākas estrādes zvaigznes, kā arī pasaules mūzikas leģendas un jaunus aktuālus izpildītājus. Pērngad festivāls nenotika Covid-19 pandēmijas dēļ, un atcelts arī šā gada pasākums.