Video: Grupa 'Citi zēni' dodas uz lielo 'Eirovīziju' Itālijā

Grupa "Citi zēni" šodien pēcpusdienā dodas ceļā no Rīgas lidostas uz Turīnu Itālijā, kur notiks starptautiskais dziesmu konkurss "Eirovīzija". Līdz puišu pirmajam iznācienam atlikušas 11 dienas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz Itāliju dodas visa Latvijas "Eirovīzijas" delegācija, lai sāktu mēģinājumus priekšnesumiem. Latvija konkursā startēs pirmajā pusfinālā 10. maijā un uzstāsies kā otrā no 17 dalībvalstīm. Ja balsojumā izdosies pārvarēt pusfinālu, kas jau ir puse no uzvaras, jo nekas tāds sen nav noticis, "Citi zēni" startēs konkursa lielajā finālā 14. maijā.

Pirms izlidošanas puišus lidostā sveica Itālijas vēstnieks, bet izvaicāja Lauris Reiniks, kurš parūpējās arī par smieklu šalti terminālī. Reiniks vaicāja: "Jūs daudz laika pavadījāt porno... promotūrēs, kādas sajūtas?"

"Citi zēni" teica, ka koncerti Eiropā bijuši kā malks svaiga gaisa pēc Covid-19 pandēmijas dīkstāves. Puiši uzstājušies piecās valstīs, un vislielākais satraukums bijis Telavivā, Izraēlā, jo dziesma "Eat Your Salad" ir par lietām, par kurām šajā zemē nerunā. Tomēr arēnā sanākuši 10 000 klausītāju. Tāpat atmiņā iespiedies koncerts Madridē, Spānijā, kur viņi nēsāti uz rokām, bet Londonas koncertā gan sanācis ne pārāk veiksmīgs solista lēciens publikā – Jānis Pētersons nokrita uz zemes.

Mūziķi no "Eirovīzijas" gaida spēcīgus iespaidus, pieredzi, ko atcerēties visu mūžu. "Citi zēni", protams, cer uz iekļūšanu lielajā finālā. Atbildību Latvijas priekšā viņi jūt.

Vaicāti, vai priekšnesums daudz atšķirsies no tā, kādu to esam redzējuši līdz šim, mākslinieki teic, ka ir saglabājuši to pašu enerģiju, bet izmaiņas numurā tomēr būs. Viņi redzējuši arī konkurentu priekšnesumus, tāpēc sevi pasniegs tādus, kādi arī ir: nopietni noskaņoti puiši no laukiem, tomēr jauni un dulli.

"Citi zēni" TV ekrānos "Eirovīzijas" tiešraidē būs redzami 10. maijā pulksten 22 vakarā.

Jau vēstīts, ka otrais pusfināls notiks 12. maijā, bet lielais "Eirovīzijas" fināls – 14. maijā.

Grupa "Citi zēni" ar dziesmu "Eat Your Salad" 12. februārī tiešraidē kļuva par Latvijas Televīzijas dziesmu konkursa "Supernova 2022" uzvarētājiem, iegūstot iespēju pārstāvēt Latviju 66. starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā.