Žūrija vētīs 121 'Eirovīzijas' nacionālajai atlasei pieteikto dziesmu

1. decembrī noslēdzās pieteikšanās Latvijas Televīzijas (LTV) dziesmu konkursam "Supernova" – kopā šogad iesniegta 121 dziesma. Konkursa mērķis ir atrast spožu mākslinieku un populārās mūzikas skaņdarbu, kas pārstāvēs Latviju "Eirovīzijas" dziesmu konkursā 2023. gada maijā Liverpūlē, Lielbritānijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Jūtamies gandarīti, ka mākslinieki novērtē "Supernovu" un vēlas pārstāvēt Latviju "Eirovīzijas" dziesmu konkursā. Šī gada rekordaugstie "Supernovas" un Eirovīzijas skatīšanās rādītāji pierāda, ka sabiedrība jūt līdzi mūziķiem un vēlas aktīvi līdzdarboties uzvarētāja izvēles procesā. 2023. gada "Supernovai" pieteikto izpildītāju sastāvs ir krāšņs – savus spēkus spraigā cīņā vēlreiz centīsies pārbaudīt vairāki iepriekšējo gadu dalībnieki, un, protams, skatītājiem būs iespēja iepazīt un novērtēt arī jaunus mūziķus," teic Agnese Štrause-Kubliņa, LTV Bērnu, jauniešu un izklaides raidījumu redakcijas vadītāja.

Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu "Supernovas" televīzijas pārraidēs noteiks LTV izvēlētā žūrija, vērtējot dziesmas uzbūvi – oriģinalitāti, aranžējumu, vēstījumu, atbilstību mūsdienu tirgus tendencēm, kā arī dziesmas un konkursa dalībnieka iespējas un potenciālu konkurēt starptautiskajā popmūzikas tirgū, izpildītāja vokālās spējas, personību un iepriekšējos sasniegumus nozarē, potenciālu gūt sasniegumus nākotnē.

Žūrijas izvēlētās dziesmas publiskai vērtēšanai būs pieejamas janvārī. Krāšņi "Supernovas" televīzijas šovi gaidāmi 2023. gada februārī.

Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LTV žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā. Žūrijā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi.

2022. gadā konkursā "Supernova" uzvarētāja un iespēju piedalīties 66. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Itālijā ieguva grupa "Citi zēni". "Eirovīzijas" finālā 14. maijā uzvarēja Ukrainas pārstāvji "Kalush Orchestra" ar dziesmu "Стефанія", tomēr Eiropas Raidsabiedrību savienība (EBU) lēma 2023. gada konkursa rīkošanu Ukrainas vārdā uzticēt Lielbritānijai.

EBU arī paziņojusi, ka Eirovīzijā tiks mainīta balsošanas kārtība – no 2023. gada tikai skatītāju balsojums pusfinālos noteiks, kuras valstis iekļūs konkursa finālā. Savukārt tajā, tāpat kā līdz šim, balsos gan žūrija, gan skatītāji. Turklāt gan abos pusfinālos, gan finālā balsojumā, kas notiks drošā tiešsaistes platformā, varēs piedalīties ne tikai skatītāji no konkursa dalībvalstīm, bet arī šova cienītāji no jebkuras pasaules valsts.