5 lietas, kas palīdzēs izvēlēties pareizo velosipēdu

Jūnijs sabiedrībā asociējas ne vien ar macību gada beigām un atvaļinājumiem, bet arī ar aktīvas velosezonas sākšanos. Gaisa temperatūrai kļūstot augstākai, aizvien vairāk cilvēku izvēlas nepieciešamo ceļa posmu mērot ar velosipēda palīdzību, nevis sastregumu laikā sviedrēties pilnā sabiedriskajā transportā.

Tā kā ir ārkārtīgi svarīgi iegadāties savām vajadzībām piemērotu velosipēdu, apkopojām informāciju par to, kādas svarīgas lietas noteikti jāņem vērā iegādājoties velosipēdu – gan tiem, kas plāno velosipēdu iegādāties pirmo reizi dzīvē, gan tiem, kas vēlas tikt jau pie kārtējā jaunā braucamrīka.

1. Velosipēda veids.

Pirmais un pats svarīgakais punkts velosipēda izvēlē ir tā veids. Lai izvēlētos preizo, vispirms jāsaprot, cik bieži un pa kādu segumu ar velosipēdu tiks braukts. Pavisam vienkārši velosipēdus iedala 4 dažādās grupās – kalnu divriteņi, kas paredzēti braukšanai kalnainos un nelīdzenos apstākļos, šosejas divriteņi – paredzēti ātrai braukšanai, lielākoties tos izmanto sportisti, pilsētas velosipēdi – primāri paredzēti braukšanai pa pilsētu, tūrisma velosipēdi – paredzēti aktīvai atpūtai pa dažāda veida segumiem. Protams, šis ir ārkārtīgi vienkāršots sadalījums, tomēr nelielam ieskatam un pamatizvēles izdarīšanai būs tieši laikā.

2. Budžets.

Kad izvēlēts velosipēda veids, jāsaprot, cik daudz naudas esi gatavs tērēt, lai pie braucamā tiktu. Protams, jāņem vērā, ka profesionālāks divriteņa modelis, kas veidots no augstākas klases materiāliem, noteikti maksās vairāk nekā vienkāršākais velosipēds bez jebkādām ekstrām, tomēr velosipēda iegādei nav nepieciešams tērēt vairākus tūkstošus, jo, piemēram, internetveikala 220.lv plašā klāstā ir pieejami kvalitatīvi un tajā pašā laikā lēti velosipēdi. Atliek vien izvēlēties savējo.

3. Izmērs.

Pirms iegādājies velosipēdu noteikti pārliecinies, ka tas tev der – nav ne par lielu, ne par mazu. Vienkāršākas veids, kā to noskaidrot – doties uz velosipēdu tirdzniecības vietu un izmēģināt tieši to modeli, ko vēlies iegādāties, neatkarīgi no tā, vai plāno to pirkt uz vietas veikalā, pasūtīt internetā vai iegādāties lietotu. Savukārt, ja nevēlies doties uz veikalu, lai klātienē izmēģinātu, vai konkrētā modeļa izmērs Tev tiešām der, internetā ir pieejamas neskaitāmas izmēru aprēķināšanas tabulas, kas ļauj atrast savam augumam piemērotu rāmja izmēru.

4. Tehniskie parametri.

Nepietiek vien ar to, ka izvēlies tikai velosipēda veidu, atbilstošo izmēru un cenu amplitūdu, ir svarīgi arī padomāt par tādiem tehniskajiem parametriem kā bremžu veids, pārslēdzamie ātrumi un amortizācija. Piemēram, izvēloties kalnu velosipēdu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu laba amortizācija, tādā veidā brauciens būs līgans, neskatoties uz nelīdzeno ceļu, savukārt, pērkot pilsētas velosipēdu, amortizācija lielu lomu nespēlē, jo segums, pa kuru plānots pārvietoties, lielākoties ir līdzens. Tāpat kā pašiem divriteņiem, arī to bremzēm ir vairāki veidi. Lai gan īpašu izvēles iespēju attiecībā uz bremžu veidiem nav, jo tie konkrētiem modeļiem jau ir noteikti, ir svarīgi vismaz zināt, kāda veida bremzes ir Tavam velosipēdam.

5. Izmēģini.

Lai arī cik lielisks izvēlētais velosipēds izskatās bildē un tehniskajā aprakstā, pirms pieņem gala lēmumu dodies izmēģinājuma braucienā, ja vien pastāv tāda iespēja. Tikai tā Tu pilnībā sapratīsi, cik viegli velosipēds ir vadāms, kā ar to ir braukt pa dažādiem segumiem, vai sēdēšanas pozīcija ir ērta, kā mainās braukšana, ja uz stūres tiek pārvadāti iepirkumu maisiņi, un galu galā vai šis konkrētais modelis Tev tiešām patīk.

Ja izvēles procesā tomēr rodas kādas neskaidrības, droši vērsies pie profesionāļiem velosipēdu veikalos, kas palīdzēs izvēli padarīt vieglāku.