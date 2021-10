AppGallery: mīti un patiesība par Huawei lietotņu veikalu

Pēdējo gadu laikā tehnoloģiju ražotājs Huawei ir ne vien iekarojis vietu tehnoloģiju entuziastu sirdīs, piedāvājot jaunākās tehnoloģijas par pieejamu cenu, bet arī izveidojot īpaši Huawei lietotājiem paredzētu lietotņu veikalu – AppGallery. Lietotņu veikals, kā svaigs un pavisam nebijis produkts, ir radījis arī pamatu dažādu mītu izplatībai par tajā pieejamo lietotņu klāstu. Tādēļ zemāk Huawei eksperts atspēko un izskaidro populārākos mītus par AppGallery lietotņu veikalu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mīts Nr. 1: Nav pietiekami daudz lietotņu

Patiesība: AppGallery pieejams vairāk nekā 141 tūkstotis lietotņu

AppGallery ir pieejamas tūkstošiem lietotņu no visām kategorijām, tostarp pasaules vadošās un vietējo izstrādātāju lietotnes. Uzsvars tiek likts uz to, ko patērētāji visvairāk vēlas, un tagad viņiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 141 000 lietotņu, kas darbojas ar HMS (Huawei Mobile Services) - Huawei jauno viedtālruņu bāzes sistēmu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, lietotņu skaits, kam lietotāji var piekļūt AppGallery lietotņu veikalā, pat ja netiek izmantotas HMS ierīces, ir palielinājies par 118%.

Mīts Nr. 2: Huawei Mobile Services viedtālruņos nedarbojas populāras un pieprasītas lietotnes

Patiesība: Tās darbojas lieliski

Ir izskanējuši apgalvojumi, ka Huawei ierīces neatbalsta vai nenodrošina piekļuvi pasaulē populārākajām un pieprasītākajām lietotnēm. Lietotāji, kuri vēlas piekļūt, piemēram, Facebook, Zoom vai WhatsApp, var to viegli izdarīt savās HMS ierīcēs un lejupielādēt tās no vienas platformas - AppGallery. Arī citas starptautiski populāras lietotnes, piemēram, Telegram, TikTok, Snapchat, Tinder un Microsoft Office var viegli atrast, lejupielādēt un iestatīt no AppGallery.

Tāpat Huawei rūpējas par to, lai katrā kategorijā būtu pietiekami plašs klāsts ar globāli atzītām lietotnēm katra lietotāja gaumei, kā, piemēram, lai klausītos mūziku, ir pieejama straumēšanas platforma Deezer un, lai ātri un droši nokļūtu no punkta A uz punktu B, ir pieejams Bolt.

Mīts Nr. 3: Vietēji izstrādātas lietotnes nav līdzvērtīgas globāli atzītām

Patiesība: Gluži pretēji - tieši tas padara AppGallery platformu tik atšķirīgu

Viens no Huawei stratēģijas stūrakmeņiem ir sniegt uzlabotus un mērķētus pakalpojumus vietējām kopienām. AppGallery lieto patērētāji no vairāk nekā 170 valstīm un reģioniem, kas novērtē tieši viņu vajadzībām un vēlmēm paredzētas lietotnes. Huawei ir izveidojis partnerattiecības ar vietējiem lietotņu izstrādātājiem, kuri izprot savu reģionālo un vietējo auditoriju un var pievienot papildu uzlabojumus, kā, piemēram, vietējam tirgum paredzētas akcijas, kuponus un bezmaksas dāvanas.

Mīts Nr. 4: AppGallery trūkst Google lietotņu

Patiesība: Huawei piedāvā lietotņu alternatīvas

Huawei ir izveidojis savas lietotnes, kas ir līdzvērtīga alternatīva Google lietotnēm. Huawei pārlūks nodrošina tādu pašu lietošanas pieredzi, kāda parasti tiek asociēta ar Chrome. Tāpat HMS tālruņos ir iepriekš ielādēta Petal Maps un tiek piedāvāti Huawei palīgi un mākoņpakalpojumi drošai attēlu, videoklipu, kontaktu un piezīmju glabāšanai. HMS tālruņos ir pieejams arī digitālais maks, kurā var saglabāt lojalitātes kartes, kuponus un piekļuves kartes ērtākiem ikdienas pirkumiem. Kā arī ir nodrošināta pieeja Gmail e-pastam ar Mail Client, kas izveido drošu savienojumu ar lietotāja Gmail kontu, lai ērti pārlūkotu un atbildētu uz ziņām. Huawei viedtālruņu lietotāji ikdienā izmanto šīs pilnībā funkcionālās pakalpojumu lietotnes bez problēmām.

Mīts Nr. 5: Atsevišķās kategorijās ir maz noderīgu lietotņu

Patiesība: Huawei pievērš papildu uzmanību svarīgu kategoriju papildināšanā

Pēdējā pusotra gada laikā Huawei ir koncentrējies uz galveno lietotņu kategoriju papildināšanu un trūkumu novēršanu. Uzņēmuma galvenās attīstības prioritātes ir finanšu, navigācijas, ikdienas pakalpojumu, sporta un transporta nozares. Piemēram, finanšu kategorijā AppGallery ir pieejamas banku pakalpojumu lietotnes, kā arī sortimentam regulāri tiek pievienotas jaunas finanšu pakalpojumu lietotnes.

Huawei ierīču lietotājiem ir pieejamas lietotnes, kuras viņi visvairāk vēlas vai kuras viņiem visvairāk ir nepieciešamas. Iespējams, ka pieņēmumi par lietotņu trūkumu, kad Huawei uzsāka AppGallery darbību, izraisīja zināmas šaubas, taču tas tikai mudināja uzņēmumu pievērsties sava lietotņu veikala klāsta papildināšanai un uzlabošanai.