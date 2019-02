Dāvana Valentīndienā – laiks kopā, kad 100 reizes atzīties mīlestībā

Valentīndienas rītā pāršķirstot saņemtos e-pastus, kāds no tiem ir ar nosaukumu "Jūsu draugs nosūtīja Jums dāvanu". Pārņem viegli intriģējoša sajūta "Kas tad tur būs?", bet, lai to uzzinātu, ir jāatver e-pasts, kura pielikumā ir pārsteiguma dāvana. Elektroniskā dāvanu karte ir noformēta ar sirsniņām vai skaistām rozēm, tai pievienots dziļi personisks un sirsnīgs sveiciens, bet pati dāvana ir baudpilns vakars kādā skaistā vietā ar nakšņošanu. Priekšā ir visa darba diena, bet domas raisās ap to, ka pavisam drīz ir gaidāms skaistākais un romantiskākais randiņš!

Vēl stāstā varētu tikt iesaistīta šokolāde, rožu pušķis vai vairāk noslēpumainības, piemēram, no rīta pirms došanās uz darbu var ieminēties: "Iemet labāk somā peldkostīmu, šodien noderēs!". Stāsts ir par to, kā kādam, ko patiesi mīli, un kura priekšā esi gatavs visus pasaules dārgumus nolikt, vari uzdāvināt pasaulē vislabāko dāvanu - patiesi skaistu laiku kopā ar Tevi!

Citā reizē varētu ieteikt apliecināt savu mīlestību ļaujot visu vakaru vai dienu nerūpēties ne par ko. Pagatavot gardas vakariņas pēc kurām baudīt glāzi vīna mīļākās mūzikas pavadībā, kam varētu sekot nesteidzīga masāža sveču gaismā. Bet Valentīndienā šo pašu varat uzdāvināt jau nākamajā līmenī, uzaicinot kopīgi pavadīt līdzīgu vakaru kādā SPA atpūtas kompleksā Rīgā, pierīgā vai citur Latvijā.

Latvijā ir daudzas vietas, kas to piedāvā, tāpēc šajā rakstā esam apkopojuši dažus ieteikumus, uz kurieni doties izbaudīt romantisku atpūtu divatā ar nakšņošanu. Atpūtu, kas ļauj izrauties no ikdienas, pilnībā atslēgties no visa cita un baudīt laiku divatā - tā, lai vēl ilgi ir ko atcerēties.

Visi zemāk aprakstītie piedāvājumi ir no FromMe.lv dāvanu kataloga. Katra no atpūtas vietām ir pārbaudīta populārajā ceļojumu naktsmītņu portālā Booking.com, lai pārliecinātos par klientu atsauksmēm un to novērtējumu. Pie katra piedāvājuma arī pievienots Booking.com novērtējums, kā arī pieminēta aptuvenā piedāvājuma cena.

Piedāvājumi ir izvēlēti no FromMe dāvanu kataloga, jo FromMe dāvanu kartes ir iespējams personalizēt ar Jūsu individuālu sveiciena tekstu, ko var papildināt ar mūsdienīgajiem un sirsnīgajiem emoji simboliem. Tātad savu sveicienu varat piebērt pilnu ar sirsniņām, saulītēm, zaķīšiem, kaķīšiem...

Romantiska atpūta diviem Rīgā - Bellevue Park Hotel Riga

Nesteidzīgs vakars, kam seko šampanietis un augļu grozs Deluxe Double viesnīcas numuriņā skaistā Rīgas viesnīcā. Vakaru var iesākt viesnīcas SPA un pirts zonā, lai, gremdējoties džakuzi, nomierinātu prātu un ķermeni. Šī varētu būt labākā iespēja kā izbaudīt darba dienas vakaru, skaistu nakti, un no rīta paspēt ierasties uz darbu. Piedāvājumā ir iekļautas brokastis, bet vakariņas, kuras varat baudīt viesnīcas izslavētajā restorānā, piedāvājumā nav iekļautas.

Booking.com novērtējums ir 8,7 īpaši atsaucīgi tiek novērtēts laipnais personāls ar 8,8.

Piedāvājuma cena ir aptuveni 125 EUR.

Izbaudīt brīvdienu noskaņojumu Hotel Jūrmala SPA

Mazais ceļojums tepat Latvijā jums varētu būt uz Hotel Jūrmala SPA. Varēsiet izbaudīt labāko, ko iekļauj uzlabotās klases numuriņa piedāvājums. Vakaru varat sākt ar sportiskām aktivitātēm labi aprīkotajā trenažieru zālē, relaksēties Wellness Oasis saunu un baseinu kompleksā vai doties pastaigā gar jūru, un turpināt vakaru skaistā un labi iekārtotā uzlabotās klases viesnīcas numuriņā. Brokastis, protams, iekļautas cenā.

Booking.com novērtējums ir 8,4, augsti novērtēta ir skaistā atrašanās vieta ar 9,2

Piedāvājuma cena ir aptuveni 120 EUR.

Piedāvājums ar SPA un vakariņām Baltvillā

Rīgas pievārtē Baltezera krastā ir lieliska iespēja baudīt patiesi skaistus mirkļus kopā. Šajā piedāvājumā ir iekļauta stundas masāža katram, pēc kuras varēsiet baudīt glāzi vīna. Tas ļaus atbrīvoties un pārslēgties atpūtas režīmā. Pēc tam jūs gaidīs romantiskas vakariņas, kas dos vietu sarunām un gardai maltītei, bet pēc tam jūs varēsiet baudīt nakti. No rīta brokastis un skaists rīts mierīgā noskaņā mazliet tuvāk dabai.

Booking.com novērtējums ir 9,1, īpaši augsti novērtēts laipnais personāls ar 9,3

Piedāvājuma cena ir aptuveni 170 EUR.

Relaksējoša un baudpilna atpūta Hotel Ezeri SPA

Hotel Ezeri SPA ir iecienīta atpūtas vieta skaistās Siguldas, laipnā personāla un kvalitatīvā SPA procedūru piedāvājuma klāsta dēļ. Piedāvājumā ir iekļauta relaksācija viesnīcas SPA kompleksā, pēc izvēles katram viena SPA procedūra, pēc kuras varēsiet baudīt vietējos laukos ievāktu zāļu tēju, vakariņas izslavētajā viesnīcas restorānā "Gadalaiki" 25 EUR vērtībā un brokastis nākošajā rītā. Piedāvājumā ir iekļauta nakšņošana standarta divvietīgajā viesnīcas istabā.

Booking.com novērtējums ir 8,3, augsti novērtēta ir skaistā atrašanās vieta ar 8,8.

Piedāvājuma cena ir aptuveni 140 EUR.

Romantisks viduslaiku sapnis Jaunpils pilī

Piedāvājums īpašiem mirkļiem īpašā vietā - viesošanās pilī, iejušanās barona un baroneses tēlos pils ekskursijas laikā, svētku maltīte pils viduslaiku krogā viduslaiku mūzikas pavadījumā, nakšņošana īpašā istabā ar kamīnu zem baldahīna. Nākošajā rītā brokastis pils krodziņā un pastaiga pils apkārtnē. Šī ir iespēja pārvērst sapni par īstenību un izbaudīt to dzīvē. Piedāvājums būs piemērotāks brīvdienām, lai varat laicīgi ierasties un visu izbaudīt.

Booking.com novērtējums ir 9.0, šo vietu īpaši augsti ir novērtējuši pāri - 9,4

Piedāvājuma cena ir aptuveni 170 EUR.

Šokolādes SPA atpūta diviem Piena muižā

Kurzemes SPA pērle Piena Muiža ir sagatavojusi īpašu piedāvājumu pāriem, kas iekļauj peldi piena vannā, šokolādes skrubi un šokolādes masāžu, un pilna ķermeņa ietīšanu siltā melnās šokolādes un saldā krējuma maskā. Kādam tas būs kaut kas jauns, kādam sen gaidīts, bet noteikti, ka kaut kas īpašs un novērtēts. Turpinājumā vakariņas "Rožu krodziņā" un nakts divvietīgajā numuriņā. Rītu varēsiet baudīt brokastīs, baudot peldi muižas baseinā un dodoties muižas skaistajā apkārtnē. Lai visu pilnībā izbaudītu nesteidzīgā gaisotnē, labāk to būtu ieplānot brīvdienās.

Booking.com novērtējums 9,0 īpaši augsti tiek novērtēts laipnais personāls ar 9,4.

Piedāvājuma cena ir aptuveni 260 EUR.

Ja Jūs vēlaties uzdāvināt jauku randiņu, bet ne tik vērienīgu, tad meklējiet idejas FromMe dāvanu kataloga sadaļā Izbaudīt laiku kopā.