Jauns oriģinālseriāls par spiegiem deviņdesmitajos gados Krievijā platformā 'Viaplay'

Straumēšanas platforma “Viaplay” piedāvā oriģinālu astoņu sēriju filmu “Max Anger – With one Eye Open”, kur galvenajās lomās ir Adams Lundgrens un Evina Ahmada. Šis ir stāsts par 25 gadus seniem notikumiem Krievijā, kur izšķīrās valsts liktenis par došanos demokrātijas virzienā vai atgriešanos pie iepriekšējās iekārtas.

"Viaplay" jaunā filma ir īsts trilleris, kur galvenais varonis Makss Angers, ko tēlo Adams Lundgrēns, dzīvo mierīgu dzīvi, strādājot Zviedrijas konsultāciju uzņēmumā "Vector" par analītiķi. Viņam izveidojušās jaunas attiecības ar savu krievu kolēģi Pašiju, ko tēlo Evina Ahmada, bet rodas aizdomas, ka mīļotā sieviete ir spiedze. Kad vēlāk viņa pazūd, Makss Angers dodas Pašiju meklēt jeb aizbēg no savas ikdienas, lai atrastu savu mīļoto. Šis ir tikai sākums piedzīvojumiem bagātam ceļojumam, kur arī paši galvenie varoņi atklāj paši sevi un savus stāstus.

Papildu iecienītajam aktierim Adamam Lundgrenam (iepriekš zināms no filmām "The Löwander Family", "Never Wipe Tears Away Without Gloves") un pašreiz ļoti aktuālajai Evinai Ahmadai (iepriekš zināma no filmām "Snabba Cash", "The Rain") seriālā piedalās arī vairākas zvaigznes no Zviedrijas, tostarp Johans Reborgs, Džoels Spira, Linuss Vālgrens , Malins Krepins, Pērs Ragnars, Annika Hallina, kā arī Lietuvas izcelsmes uzlecošā zvaigzne Ieva Andrejevaitė.

"Max Anger - With One Eye Open" producē "Nice Drama" un "Twelve Town" sadarbībā ar "Nordic Film & TV Foundation" un "Nordsvensk Filmunderhållning". Savukārt "REinvent" ir atbildīgs par seriāla izplatīšanu. Producenti ir Lejla Bešić un Jan Marnell, un seriāla galvenais autors ir Mikaels Ņūihls, bet izpildproducente "Nordic Entertainment Group" pāstāve Sāra Skelofa. "Mani aizrauj ideja, ka ir laiks, kas veido nākotni, īpašs notikums, kas maina pasauli un atstāj ietekmi uz vairākām nākamajām paaudzēm. "Viaplay" seriāls norisinās laika posmā, kas, manuprāt, ir radījis pasauli, kurā dzīvojam šodien, parādot to caur personīgiem un valdzinošiem dzīves gājumiem, "stāsta Mikaels Ņūihls.

