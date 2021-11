Kā iegūt vairāk laika? Efektīvi padomi mērķu sasniegšanai

Ikkatrs no mums vēlas gūt panākumus, tāpēc nereti raugāmies uz citiem cilvēkiem, kuriem izdevies realizēt veiksmīgu karjeru, un domājam – ko viņi dara citādāk? Neatlaidība un skaidri izvirzīti mērķi ir daļa no panākumu atslēgas, taču bez precīzas laika plānošanas nekas no tā nav iespējams. Laika plānošanas pamatā ir ikdienas rutīnas pakārtošana izvirzītājiem mērķiem un nepieciešamo tehnoloģisko rīku izmantošana, lai darbus ne tikai ieplānotu, bet arī veiktu pēc iespējas efektīvāk.

Nekādas laika izšķērdības

Ikdienā mūsu diena jau tā mēdz būt piepildīta ar dažādiem pienākumiem, tāpēc varētu šķist neiespējami atrast vietu dienas plānā vēl kādam uzdevumam. Tad jādomā par uzdevumu apvienošanu. Tā kā diezgan daudz laika pavadām esot ceļā vai pildot ikdienišķus pienākumus, kā, piemēram, ēst gatavošana vai treniņi, šīs aktivitātes var apvienot ar citām interesēm, kam parasti nav laika, – grāmatu lasīšana, raidierakstu klausīšanās un pat filmu skatīšanās.

Otra iespēja, kā mēs varam efektivizēt dažādus procesus, ko ikdienā veicam, ir atbilstoša aprīkojuma izvēle. Liela daļa pienākumu tiek veikta izmantojot klēpjdatoru vai kādu citu tehnoloģisko ierīci, tāpēc jāpadomā par to, vai izvēlētā ierīce sniedz iespējami labāko tehnisko atbalstu procesu paātrināšanai.

Jādomā arī par alternatīvu pašai laika plānošanai. Nereti vēlamies savu dienu piepildīt ar dažādiem uzdevumiem un pienākumiem pēc iespējas koncentrētāk, lai būtu, mūsuprāt, vēl produktīvāki. Taču patiesībā šāda laika plānošana var iedzīt izmisumā tiklīdz kāds no veicamajiem uzdevumiem aizņem vairāk laika nekā plānots. Daudzi no pasaulē veiksmīgākajiem cilvēkiem katru dienu ieplāno vairākus "tukšos laikus", lai, ja gadījumā notiek kaut kas neparedzēts, varētu viegli pielāgoties situācijai un veikt attiecīgas izmaiņas savā darāmo darbu kalendārā.

Alternatīva ierastiem pienākumiem

Attālinātais darbs ir mums daudz iemācījis, tai skaitā, ka nav nepieciešams organizēt klātienes tikšanās, kas parasti aizņem vairāk laikā, jo vēl ir jāparedz laiks nokļūšanai uz tikšanās vietu un atpakaļ no tās. Tagad jau par normu ir pieņemta sapulču organizēšana kādā no tiešsaistes platformām, kā, piemēram, Zoom vai Microsoft Teams, kas aiztaupa nesalīdzināmi daudz laika. Tomēr katrā jauninājumā ir arī savi izaicinājumi.

Meklē iespējas, kā pagarināt dienu

Miegs ir neatņemama sastāvdaļa, lai mēs spētu produktīvi strādāt visas dienas garumā, taču reizēm ar atvēlēto stundu skaitu dienā nepietiek. Šādos gadījumos jāsāk domāt, kā iegūt vairāk stundas, kas liekas drīzāk zinātniskās fantastikas cienīgs sižets, taču patiesībā viss ir atkarīgs no laika plānošanas.

Viens no veiksmīgu cilvēku ieteikumiem ir sākt dienu agrāk. Dažas papildu stundas no rīta sniegs netraucētu laiku, lai paspētu veikt uzdevumus, kam nepieciešams klusums, un kārtīgi izplānot turpmāko dienu, arī atvēlot laiku sev. Nākamais solis ir plānot dienu nevis stundās, bet minūtēs. Apzinoties, cik katrs uzdevums patiesībā aizņem laiku, var efektīvāk plānot laiku un pievērsties tam ar pilnu atdevi, rezultātā iegūstot papildus stundu dienas beigās.

