Kā izvēlēties savam auto piemērotākās ziemas riepas?

Tuvojas ziemas sezona un tam sekojošā riepu maiņa. Lai varētu izvēlēties piemērotākās ziemas riepas savam auto, ieteicams iepazīties ar atsevišķiem riepu zīmoliem, kas tiek uzskatīti par labākajiem savā segmentā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar ko īpašas ir ziemas riepas?

Ziemas riepas palīdz saglabāt drošību uz ceļa, kad termometra stabiņš noslīdējis zem nulles, taču vēlams ilgi negaidīt, un sezonai atbilstošas riepas nomainīt pie +7 grādiem, jo, sākot ar to, vasaras riepas pārstāj darboties pilnvērtīgi. Ziemas riepas ir īpašas ar to, ka tām ir mīkstāka gumija, kas piemērota zemākai temperatūrai, tām ir platas centrālās rievas labāki ūdens un slapja sniega novadīšanai un to protektoram ir vairāk lameļu un bloku rindu drošībai uz apledojuša ceļa. Izdala trīs ziemas riepu tipus.

Cietā sastāva neradžotas riepas. Šīs riepas ir paredzētas tīrītiem pilsētas ceļiem un ātrgaitas šosejām. Tās ir universālas un ar labu saķeri uz slapja ceļa, taču maz piemērotas braukšanai pa ledu vai sniegu.

Mīkstā sastāva neradžotas riepas. Šīs riepas ir paredzētas izmantošanai zemā temperatūrā un braukšanai apgrūtinātos apstākļos. Tām ir mikstāks gumijas sastāvs, kas palīdz saglabāt stabilitāti uz piesniguša vai apledojoša ceļa. Šīs riepas ir lieliski piemērotas braukšanai Latvijas ziemas apstākļos, ir komfortablas un klusas.

Radžotas riepas. Šīs riepas padara braukšanu ekstremālos apstākļos daudz drošāku un ir paredzētas tieši braukšanai netīrītos un grūti izbraucamos ceļos. Radzes nodrošina labāku saķeri ar apledojušu ceļa virsmu. Radžotas ziemas riepas drīkst izmantot tikai ziemas periodā no 1. oktobra līdz 1. maijam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, labākā izvēle būs vai nu mīkstā sastāva neražotas riepas, vai arī ziemas riepas ar radzēm - šīs abas opcijas nodrošinās lielāku drošību uz ceļa arī brīžos, kad pastiprināti snigs vai ceļi būs apledojuši. Gadījumā, ja nepieciešams iegādāties jaunas ziemas riepas, par populārākajiem zīmoliem var uzskatīt ''Pirelli'', ''Michelin'', ''Goodyear'', ''Dunlop'', ''Bridgestone'', ''Yokohama'', ''Hankook'', ''Toyo Tires'', ''Falken'', ''Maxxis'', ''GT Radial'', ''Federal'', ''Triangle'', ''Sailun'' un ''West Lake''. Lai neapjuktu plašajā piedāvājumā, visērtāk tās ir aplūkot tiešsaistē un iegādāties ziemas riepas internetā. Riepas1.lv sniedz ieskatu, kuras ziemas riepas izvēlēties būtu vislabāk.

Foto: Mikhail Nilov. Pexels.com

TOP5 ziemas riepas gaidāmajai sezonai

Foto: Riepas1.lv

Michelin X-Ice Snow

Michelin ir viens no pasaulē lielākajiem premium klases riepu ražotājiem. Vienu no tādām zīmols piedāvā arī ziemas riepu klāstā - neradžotas Michelin X-Ice Snow riepas. Populārs šo riepu izmērs ir 205/55R16, taču ir arī pieejami citi modeļa izmēri. X-Ice Snow riepas ir paredzētas vieglajiem auto, tām ir no labi vai vidēji degvielas patēriņa parametri (piešķirts no B līdz F atzīme marķējumā) un saķere ar slapju ceļa segumu (pārsvarā E marķējums).

Foto: Riepas1.lv

Goodyear Ultragrip Ice2

Izvēloties Goodyear riepas, būsi sev nodrošinājis augstākās kvalitātes sniegumu un komfortu brauciena laikā, neatkarīgi no apstākļiem. Premium klases Goodyear Ultragrip Ice2 ziemas riepas ir starp vadošajām savā klasē, izceļoties kā ar īsu bremzēšanas ceļu, tā izcilu vadāmību. Tās ir neradžotas riepas, kas piemērotas vieglajiem auto. Riepas1 piedāvājumā ir dažādi šī modeļa izmēri. Riepām ir samazināts trokšņa līmenis, diska aizsargmala un paaugstināta kravnesība. Neliels degvielas patēriņš (B vai C atzīmes marķējums) un laba līdz vidēja līmeņa saķere uz slapja ceļa saguma (B līdz E marķējums).

Foto: Riepas1.lv

Falken Eurowinter HS01

Falken zīmolu raksturo sportisks sniegums un izcila vadāmība visdažādakajos apstākļos. Biznesa klases Eurowinter HS01 ziemas riepas nodrošina lielisku vadāmību, kā arī labu saķeri uz sniega un slapja ceļa, samazinot akvaplanēšanas risku. Riepas ir neradžotas, domātas vieglajiem auto un pieejamas dažādos izmēros. Tām ir vidējs līdz augsts degvielas patēriņa līmenis (C līdz F atzīme marķējumā), kā arī laba saķere ar slapju ceļa segumu (pārsvarā B līmenis).

Foto: Riepas1.lv

Hankook I*cept iZ2

Hankook zīmola riepa nordošina labu sniegumu uz dažādiem ceļa segumiem par optimālu cenu. I*cept iZ2 riepas garantē drošu pārvietošanos uz visa veida segumiem pat visbargākajos ziemas apstākļos. Tās nodrošina labu saķeri, samazina bremzēšanas ceļu un uzlabo manevrēšanas spējas uz sniegota un apledojoša ceļa. Šīs ir iznesa klases riepas, kuras domātas vieglajiem auto un ir pieejamas dažādos izmēros. Tām ir vidējs degvielas patēriņš (C līdz E līmenis marķējumā) un pārsvarā F līmenis, vērtējot saķeri uz slapja ceļa

Foto: Riepas1.lv

Goodride SW608

Goodride zīmols ražo plašu riepu klāstu, kurā ietilpst arī ziemas riepas. SW608 riepas ir ar V-veida drenāžas rievām, kuras ātri novada slapju sniegu, un ūdeni. Budžeta klases riepas domātas vieglajiem auto, pieejamas dažādos izmēros. Tām ir gan laba saķere ar ceļu, gan samērā zems degvielas patēriņš.

Vēlies pirkt ziemas riepas internetā? Dodies uz internetveikalu www.riepas1.lv, kur pieejams plašs riepu klāsts dažādās cenu kategorijās - no budžeta līdz pat premium klasei. Šī veikala noliktavā, kas atrodas tepat Rīgā, vienlaikus glabājas līdz pat 300 tūkstošiem riepu. Līdz ar to, tā ir lieliska izvēle, ja plāno iegādāties riepas internetā.