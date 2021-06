Kalendy par zīmolu Bloom concept 'piedāvājam Latvijā ražotu apģērbu'

Latvijā radīts jauns sieviešu apģērbu zīmols "Bloom concept" (Instagram @bloomconcept.lv), kura vadītāja ir Endija Kalniņa, kura sociālajos tīklos zināma kā Kalendy. "Bloom concept" piedāvā romantiskus apģērbus sievietēm un lepojas ar to, ka viss piedāvājums tiek šūts tepat Latvijā. Zīmola kolekcijā redzami koši toņi, volāni un mežģīnes, kas jebkurai dāmai ļaus uzplaukt savā sievišķībā. Apģērbi ir augstas kvalitātes un pieejami par pievilcīgām cenām. Aprunājāmies ar zīmola vadītāju Endiju Kalniņu (@kalendy_) par radošo procesu un biznesa veidošanu tieši Latvijā.

Kā radās nosaukums "Bloom concept"?

Tulkojumā no angļu valodas "bloom" nozīmē "plaukt", "ziedēt", un šis vārds ļoti labi raksturo zīmola ideju izcelt sievišķīgumu, veidojot romantiskus, elegantus apģērbus. Nosaukums atnāca pie manis nejauši, bet, manuprāt, tas ir pietiekami viegli uztverams un ļoti atbilst piedāvātajai kolekcijai.

Kāpēc izvelējies veidot tieši apģērbu zīmolu?

Mode man vienmēr ir bijusi ļoti tuva, jau no bērnības esmu sapņojusi par zīmola izveidi. Tas vienmēr ir bijis mans mērķis – strādāt sev un darīt to, ko es mīlu. Esmu priecīga par savu ikdienu, domājot jaunus modeļus, plānojot fotosesijas, sarakstes ar klientiem, pakošana – tas viss ir aizraujoši. Lielu prieku sagādā arī atsauksmes no klientiem, kā arī, kad nejauši satieku kādu klienti, kurai mugurā ir "Bloom concept", tas ir neaprakstāmi!

Cik ilgi pastāv "Bloom concept"?

"Bloom concept" izveidoju 2016. gadā. Sākumā piedāvājām tikai kleitas un stilizētus Līgo svētku svārkus, kas arī šobrīd ir viens no mūsu top produktiem. "Bloom concept" bija dažu gadu pauze un to izlēmu atsākt 2020. gada beigās. Tagad esam krietni vairāk paplašinājuši piedāvājumu, kā arī ieguvuši lielāku klientu bāzi. Esam ļoti aktīvi sociālajos portālos, kur šobrīd arī notiek pārdošana, kamēr internetveikals ir tapšanas stadijā. Ļoti strauji augam un plānojam paplašināt piedāvājumu vēl vairāk.

Ir zināms, ka Tu strādāji veikalā "Butterfly" pie Elīnas Didrihsones. Pastāsti vairāk par savu pieredzi!

Jā, "Butterfly" es nostrādāju tieši vienu gadu. Manā dzīvē bija periods, kad biju bez darba un bez naudas. Tajā laikā Elīna man piedāvāja uzsākt darbu pie viņas, un es piekritu, jo darbs likās ļoti interesants un saistošs. Iepriekš biju fotografējusies "Butterfly" fotosesijās, tā arī iepazinu Elīnu.

Kāpēc nolēmi aiziet no "Butterfly"?

Man nācās aiziet no "Butterfly", jo es, tieši tāpat kā Elīna, kad viņa strādāja viekalā "Guess", sapratu, ka nevēlos ieguldīt savu laiku, zināšanas un idejas kādam citam. Es sapratu, ka es varu novirzīt savu enerģiju uz savu zīmolu un attīstīties pati. Protams, es esmu pateicīga Elīnai par gūto pieredzi, strādājot "Butterfly". Mūsu šķiršanās nebija draudzīga, bet tagad es viņu ļoti labi saprotu, un novēlu tikai to labāko. Mēs katra daram to, kas mums patīk, un abas vēlamies sasniegt savus mērķus.

Kāpēc izvēlējies apģērbu ražot tieši Latvijā? Vai ārpus Latvijas nebūtu izdevīgāk?

Šo jautājumu saņemu bieži, jo daudzi ir pārsteigti, ka arī Latvijā ražotu produkciju var iegādāties par draudzīgām cenām. Protams, ražot Latvijā nav tik viegli un izdevīgi, kā tas būtu izvēloties ārvalstu ražotājus, taču es vēlos piedāvāt kvalitatīvu produkciju, kā arī atbalstīt Latvijas ražotājus. Esam izveidojuši veiksmīgu sadarbību ar šūšanas pakalpojumu uzņēmumu, kā arī audumus iegādājamies tepat Rīgā. Man ir svarīgi, lai zīmola piedāvājums atbilst visiem maniem standartiem, vēlos piedāvāt augstas kvalitātes preci un esmu pārliecinājusies, ka Latvijā ir profesionāli šuvēji, kuri nekad nav likuši vilties. Mūsu klienti noteikti to var apstiprināt.

Ar ko, tavuprāt, atšķiras un izceļas "Bloom concept"?

Manuprāt, pirmais ar ko asociējas "Bloom", ir mežģīnes. Ļoti daudziem mūsu izstrādājumiem pievienojam mežģīnes, kas padara apģērbu elegantu un sievišķīgu. Zīmola stils ir romantisks un, manuprāt, vienojošs. Mēs noteikti izceļamies ar klientu apkalpošanas pieeju. Esam pretimnākoši arī individuālām vēlmēm, piemēram, ja klientei nepieciešams kleitu pagarināt vai saīsināt. Cenšamies apmierināt ikviena klienta vēlmes.

Kāda ir "Bloom concept" mērķauditorija?

"Bloom concept" mērķauditorija ir sievietes jebkurā vecuma grupā. Mūsu piedāvājumā atradīsiet gan brīvā laika kostīmus, kas būs piemēroti gan pusaudzēm, gan sievietēm. Tāpat arī mūsu piedāvātas kleitas būs piemērotas gan jaunākām, gan vecākām dāmām, gan ikdienai, gan svētkiem. Šobrīd ļoti aktuāli ir sporta tērpi, kuri lieliski piestāvēs ikvienai.

Problēmas ar, kurām saskaries, esot jauna uzņēmēja, veidojot savu zīmolu?

Domāju, ka ikviens jaunais uzņēmējs man piekritīs, ka veidot ko savu, nekad nav viegli. Es atsāku savu zīmolu pilnīgi no nulles, ar dažiem džemperīšiem, tirgojot tos "Facebook Marketplace", visu, ko pārdevu, ieguldīju tālāk jaunu modeļu izveidē, pamazām papildinot piedāvājumu. Man nav bijis finansiāls atbalsts, tāpēc ir ļoti grūti izveidot kolekciju, sāku tikai ar dažām precēm. Grūtības sagādā arī audumu iegāde, jo Latvijā diemžēl izvēle ir maza. Arī šuvēju atrašana prasīja laiku, līdz atradu īsto uzņēmumu, ar kuru esam izveidojuši visveiksmīgāko sadarbību.

Tu saki, ka sāki no nulles – tad tu neesi to izredzēto vidū, kuriem ir bagāti vecāki?

Finansiāli man neviens nav palīdzējis. Mamma mani vienmēr ir atbalstījusi, iedrošinājusi un devusi padomus, bet "Bloom concept" ir izveidots tikai no maniem līdzekļiem.

Kādu tu redzi "Bloom concept" pēc pieciem gadiem?

Noteikti vēlos papildināt piedāvājumu un izveidot kolekciju arī vīriešiem un bērniem. Sapnis ir atvērt veikalu Rīgā un iespējams arī citās Latvijas pilsētās. Tā kā šobrīd strādājama tikai tiešsaistē, tad veikals klātienē klientiem būtu daudz ērtāks, lai visu varētu apskatīt un uzlaikot uz vietas.

Kurš pēc taviem novērojumiem, ir dāmu iecienītākie apģērbi no "Bloom concept" piedāvājuma?

Šobrīd aktuāli ir stilizēti Līgo svārki, kas ir ļoti iecienīti dāmu vidū un lieliski, lai padarītu Līgo svētkus tradicionālākus. Protams, iecienīti ir arī brīvā laika kostīmi, kurus piedāvājam gan no kokvilnas trikotāžas, gan samta. Sporta tērpi ir dažādās krāsās un ikviena var atrast ko savai gaumei. Man ļoti patīk kleitas, tāpēc "Bloom concept" ir pieejama ļoti plaša kleitu izvēle gan modeļu, gan krāsu ziņā. Noteikti aplūkojiet mūsu veikala piedāvājumu gan "Facebook", gan "Instagram" @bloomconcept.lv!