Ķermeņa valoda – kā pareizi nolasīt neverbālus žestus?

Droši vien daudzi no mums vismaz reizi dzīvē ir sapņojuši par to, cik gan ērti būtu spēt lasīt citu cilvēku domas! Cik daudz laika, lieku uztraukumu un pārpratumu tas mums ietaupītu... Diemžēl šādas īpašas spējas ir iespējamas tikai fantastiskas filmās, realitātē mēs bieži vien tiekam pārprasti, nonākot ne visai patīkamās situācijās. Lai arī domu lasīšana tuvā nākotnē visdrīzāk tā arī paliks tikai futūristisks sapnis, mēs varam mēģināt analizēt cilvēka ķermeņa valodu – tā var mums palīdzēt saprast, kā otrs jūtas un ko no mums sagaida.

Iespējams, ka viena no visbiežākajām situācijām, kurā vēlamies nolasīt otra domas, ir flirtējot. Šajos mirkļos mēs parasti mēģinām uzminēt, vai simpātijas ir vienpusējas, vai arī varam gaidīt ko vairāk. Vīriešu un sieviešu ķermeņa valoda atšķiras, tāpēc nav iespējams vienus un tos pašus principus piemērot abiem. Šo atšķirību apzināšanās un izpratne var palīdzēt labāk saprast vienam otru.

Vai kinēzika ir zinātne vai pseidozinātne?

Ķermeņa valodas pētījumiem ir īpašs nosaukums – kinēzika. Kembridžas vārdnīcā šis vārds definēts sekojoši: "pētījumi par to, kā cilvēki pielieto savu ķermeni, lai sazinātos ar citiem". Zinātnieki nav vienisprātis - vai šiem pētījumiem vispār ir iemesls sevi saukt par zinātni? Skaidrs ir viens - ar vai bez zinātnes vienbalsīgas piekrišanas cilvēka ķermeņa valodas pētījumi turpinās, tāpēc šajā rakstā mēs mēģināsim iepazīties ar galvenajām likumsakarībām un meklēstim veidus, kā tos izmantot savā labā!

Termins kinēzika pirmo reizi publiski tika lietots 1952. gadā. To prezentēja Rejs Birdvistels (Ray Birdwhistell), amerikāņu antropologs, kas pēta cilvēku sazināšanos ar pozu, žestu un citu ķermeņa kustību palīdzību. Viņš apgalvoja, ka pilnīgi visām ķermeņa kustībām ir nozīme un ka neverbālo uzvedību var saprast līdzīgi kā ikdienišķu sarunvalodu. Antropologs apgalvoja, ka mūsu izrunātie vārdi veido tikai 30 līdz 35 procentus no sarunas laikā uztvertā. 1967. gadā šī statistika tika samazināta līdz pat 7%, balstoties Kalifornijas Universitātes (UCLA) profesora Alberta Mehrabjana (Albert Mehrabian) apgalvojumos.

Ķermeņa valodas veidi

Tāpat kā sarunvaloda, ko lietojam ik dienas sastāv no dažādiem savienojumiem, tāpat arī ķermeņa valodu varam iedalīt vairākās kategorijās. Iepazīsimies ar 10 ķermeņa valodas veidiem:

Sejas izteiksmes

Roku žesti

Acu kontakts un skatiens

Galvas mājieni

Ķermeņa poza un kustības

Iešanas maniere

Pieskārieni sejai un matiem

Pieskaršanās otram

Runas maniere

Ieturētais attālums (no pārējiem)

Sievietēm raksturīga ķermeņa valoda

Sievietes ķermeņa valodas pārzināšana var palīdzēt vīriešiem labāk saprast, vai sieviete flirtē vai tieši otrādi, vēlas izvairīties. It sevišķi noderīgi tas ir situācijās, kad esat vēl tikko iepazinušies vai tiekaties pavisam neilgi. Lūk, galvenās sievietes ķermeņa valodas pazīmes un to iespējamās interpretācijas:

Galvas mājiens – tas var liecināt, ka sieviete iedrošina otru runāt vai klausīties. Galvas noliekšanu lejup var interpretēt arī kā pazemību. Bieži šo mājienu pielieto runājot ar kādu, kas ir autoritāte.

Ķermeņa poza – sieviete, kas sēž saliekusies un cenšas neaizņemt daudz vietas, raida signālu, ka sev neuzticas, ir kautrīga vai nobijusies. Taisnas pozas, plaši atvērti pleci - gluži pretēji, norāda uz augstu pašapziņu un sajūtu, ka situācija tiek kontrolēta.

Roku kustības – spēles ar rotaslietām, nevilšus pieskaroties rokām un matiem norāda uz to, ka sievietei ir paaugstināts stresa līmenis, sarunas tēma vai situācija ir viņai nepatīkama. Bieži vien šos žestus nepareizi uztver vīrieši, ticot, ka tās ir flirta pazīmes.

Smaids - tas ne vienmēr nozīmē, ka sieviete jūtas labi un ir atslābinājusies, reizēm tā var būt arī trauksmes izpausme. Noteikti vajadzētu pavērot arī citas ķermeņa kustības un ieklausīties sievietes teiktajā.

Izteiksmīgi roku žesti – daudz sieviešu mēdz "sarunāties ar rokām." Tas liecina, ka viņas ir aizrautīgi iesaistījušās sarunā, ir patiesi ieinteresētas.

Pārgrieztas acis - šī zīme neko labu nevēsta. Vairumā gadījumu acis tiek pavērstas, lai izrādītu nepacietību vai neapmierinātību, pat ja tas netiek sacīts ar vārdiem.

Acu kontakts - tiešs acu kontakts liecina, ka sieviete nejūtas pazemīgi, tieši pretēji, ir aktīvi iesaistījusies sarunā un vēlas pievērst jūsu uzmanību.

Paplašinātas zīlītes – šāda detaļa diezgan skaidri signalizē, ka sievietei kaut kas šķiet pievilcīgs. Gan sieviešu, gan vīriešu acu zīlītes mēdz nedaudz paplašināties, kad tie vēro kaut ko, kas viņus piesaista un izjūt patiešām patīkamas emocijas.

Sakrustotas rokas – šī zīme arī ir diezgan skaidra abiem dzimumiem. Sakrustotas rokas nozīmē nepiekrišanu, pretestību un aizstāvību, noteikti ne flirtu.

Lūpu kustības – emocijas var visai viegli nolasīt pēc sievietes lūpām. Maigas lūpu kustības parasti nozīmē flirtu un pievilcību izjušanu. Cieši savilktas lūpas, gluži pretēji, liecina par naidīgumu un nevēlēšanos komunicēt.

Kakla atklāšana un pieskaršanās tam ir viena no visvieglākajām zīmēm cilvēka ķermeņa valodā. Šī zīme signalizē, ka sieviete tev uzticas.

Paaugstināta balss liecina, ka sieviete jūtas patīkami satraukta vai ļoti ieinteresēta. Viņas balss tonis mazliet paceļas un viņa sāk runāt ātrāk.

Vīriešiem raksturīga ķermeņa valoda

Vīrieši salīdzinājumā ar sievietēm ir mazāk izteiksmīgi, tāpēc nolasīt viņu ķermeņa valodu var būt grūtāk. Dažas galvenās pazīmes, piemēram, ķermeņa poza, kāju pozīcijas u.c. norāda kā viņi kopā ar otru jūtas.

Ķermeņa poza, kurā pleci ir nolaisti, mugura un gurni ir taisni signalizē, ka cilvēks jūtas pašpārliecināts un dominējošs. Turpretim aizstāvēšanās pozīcijā vīrieši viegli saliecas, atbalstot sevi ar rokām.

Atvērtas plaukstas – tas ir veids, kā cilvēks demonstrē patiesumu, atvērtību un pārliecību. Ievērojiet - arī politiķi bieži izmanto šo žestu, lai radītu uzticības sajūtu. Aizvērtas un apslēptas plaukstas nozīmē, ka cilvēks īpaši kontaktēties nevēlas.

Pieskaršanās sejai neko labu nenozīmē. Tā signalizē par nemieru, satraukumu vai to, ka šķiet, ka tev tiek melots.

Acu žesti - bieža acu mirkšķināšana parāda, ka cilvēks jūt spriedzi. Turpretim, ja pamanāt, ka acis tiek mirkšķinātas pārāk lēni, varam secināt, ka vīrietis jūtas garlaikots. Kā jau rakstījām iepriekš, acu zīlīšu paplašināšanās, gluži tāpat kā sievietēm, norāda uz fiziskās pievilcības izjušanu un interesi.

Skatiena fokuss - ja skatiens ir plašs, aptver visu seju, tas norāda, ka runātājam tiek pievērsta pilna uzmanība. Ja cilvēks fokusē skatienu tikai uz sejas augšdaļu, viņš vēlas izrādīt savu dominanci un varu. Skatiens, kas nepārtraukti šaudās visos virzienos signalizē, ka cilvēks kaut ko klusē, stāsta nepatiesību.

Pieskārieni – nejauši, netieši pieskārieni norāda, ka cilvēks izjūt pievilkšanos un sirsnību pret otru. To pašu var apgalvot, ja attālums starp abiem sarunas laikā samazinās.

Kāpēc ir svarīgi saprast ķermeņa valodu?

Ķermeņa valodas izpratne var uzlabot jūsu attiecības un mijiedarbību ar apkārtējiem un palīdzēt radīt pozitīvu iespaidu par sevi. Proti, apzinoties, ka arī citi cilvēki var interpretēt jūsu ķermeņa raidītos signālus, jūs varat mēģināt tos „apmānīt", piemēram, izskatoties pārliecinātāks, nekā patiesībā jūtaties. Tas attiecas ne tikai uz iepazīšanos ar jauniem cilvēkiem vai jaunu attiecību veidošanu, bet arī uz darba intervijām, biznesa darījumiem utt. Izmantojiet ķermeņa valodu gudri un panāciet sev vēlamo rezultātu ikvienā situācijā!