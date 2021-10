Labākie padomi 'Football Manager 2021'

"Sega" un "Sports Interactive" sērija "Football Manager" ir nostiprinājusi savu vietu kā pasaules skatītākā sporta veida augstākās meistarības simulators. Pirmā spēle iznāca 2005. gadā pēc tam, kad "Sports Interactive" pameta kritiķu atzīto "Championship Manager" sēriju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viena no daudzajām funkcijām, kas atšķir sēriju, ir tā padziļināta reālu spēlētāju izpēte. "Sports Interactive" plašā izlūkošana patiesībā ir tik iespaidīga, ka 2009. gadā Premjerlīgas komanda "Everton" sadarbojās ar "Sports Interactive", lai piekļūtu visu viņu skautu atklājumiem.

Pastāvīgā vilšanās par EA FIFA sēriju liecina, ka arvien vairāk cilvēku izmēģina vadības simulācijas spēles. Futbola menedžeris noteikti nav spēle, kuru var vienkārši paņemt un spēlēt, jo informācijas plūsma, kas jāuzrauga un jāpārvalda, var būt pārāk milzīga pirmreizējiem spēlētājiem. Iepazīties ar "Football Manager 21" var būt sarežģīti, taču "Spins.lv" portāla mērķis ir palīdzēt jaunajiem spēlētājiem sasniegt augstāko līmeni.

Izvairieties no komandām, kurām ir nereāli mērķi vai finanšu problēmas

Pieredzējušiem futbola menedžeriem komandas izvēle, kuras veiktspēja ir ļoti slikta vai kurai ir nopietnas finansiālas problēmas, var būt viens no patīkamākajiem un potenciāli izdevīgākajiem spēles izaicinājumiem.

Tomēr iedziļināties tik sarežģītā uzdevumā jaunajiem spēlētājiem nav ieteicams, jo sarežģītība var ātri kļūt pārmērīga, un spēlētāji atradīsies bez darba, pirms viņiem pat ir bijusi iespēja saprast, kā spēlēt.

Spēlējiet līgā, kas jums ir pazīstama

Līgas izvēle, par kuru spēlētājiem jau ir zināšanas, ir lielisks veids, kā sākt spēli. Tas ne tikai ļaus spēlētājiem labāk izprast daļu no viņiem uzmestās informācijas, bet arī dos viņiem labāku priekšstatu par to, kā vadīt un izveidot savu komandu, kā arī par to, kā vislabāk taktiski pārspēt savu opozīciju.

Nesteidzieties ar pirmo sezonu

Jebkurā sporta spēlē nokļūšana līdz sezonas beigām gandrīz vienmēr ir aizraujošākā daļa, līdz ar to spēlētāji mēdz vēlēties to sasniegt pēc iespējas ātrāk. Tas jo īpaši attiecas uz "Football Manager 21", jo sezonas beigās spēlētāji var ļauties transfēru tirgum.

Tomēr lēna un stabila spēle ir labākais risinājums jaunajiem "Football Manager 21" spēlētājiem. Ne tikai tāpēc, ka spēlētāji iegūs daudz labāku izpratni par spēli, bet viņiem arī biežāk noveiksies, jo pavadīs vairāk laika apskatot informāciju, kas viņiem sniegta sezonas laikā.

Nepalaidiet garām pamācības

Neizlaist pamācības var likties kā acīmredzams padoms, lai gan to ir vērts atkārtot, jo spēles pamācības ir gan bagātīgas, gan viegli izlaižamas, tāpēc jauniem spēlētājiem tas ir vilinoši.

Lai gan dažkārt tas var šķist garlaicīgi, izlasīt katru pamācību noteikti ir vērts, jo tas atmaksāsies nākotnē, kad spēlētājiem tiks parādītas statistikas lapas.

Izvēlieties lēnu spēles ātrumu

Kā varētu gaidīt sērijā, kurā ir tikpat daudz mača ātrumu kā "Football Manager", spēles iespējas ir ļoti dažādas. Vislabāk, ja spēlētāji pirmo reizi sāk spēlēt ar mačiem, jo tas viņiem dos iespēju izprast visas spēles dienas iezīmes.

Turklāt dažās spēles versijās ir pat poga "Tūlītējs rezultāts", kas, kā norāda nosaukums, simulē visu spēli bez spēlētāja iejaukšanās, tā ir ērta iezīme, ja spēlētājiem ir mačs, kas viņus neinteresē, taču tas jāizmanto taupīgi, jo tas sniegs ļoti mazu ieskatu mačā.

Izmantojiet savus darbiniekus

Kā jau minēts iepriekš, kā jaunam spēlētājam ir viegli satraukties par daudzajām pārvaldāmajām funkcijām. Par laimi, jūs neesat viens, vadot savu komandu, jo treneru personāls ir tur, lai palīdzētu.

Gandrīz visu futbola menedžera spēļu mehāniku var uzticēt treneriem. Sākot ar pārejām no spēlētāju līgumiem līdz apmācībai un beidzot ar mediju apstrādi, jūsu darbinieki var kontrolēt šos aspektus, lai jūs varētu iepazīties ar spēles galvenajiem mehānismiem, pirms iedziļināties tās sarežģītākajos aspektos.

Nekrītiet panikā

Divas satraucošākās iezīmes jaunajiem futbola menedžera spēlētājiem, īpaši tiem, kuri ir pieraduši spēlēt FIFA, ir fakts, ka viņi spēles laikā nekontrolē komandu, kā arī grūtību noteikšanas neesamība.

Šī iemesla dēļ ir viegli kļūt apjukušam un neapmierinātam, kad lietas sāk noiet greizi. Ir svarīgi zināt, ka nav "pareiza" veida, kā spēlēt futbola menedžeri, un neviena taktika pēc savas būtības nav labāka par citiem. Panika, kad rezultāti kļūst sliktāki, var likt spēlētājam krasi mainīt savu taktisko pieeju, kas sabojās visu, pie kā līdz šim ir strādāts.

Tā vietā veltiet laiku, lai analizētu visus savas komandas aspektus sliktas formas laikā, jo risinājums var būt negaidītā vietā. Neapmierināts sastāvs, slikti plānotas mācības, citas komandas, kas izdomā jūsu taktisko pieeju, vai spēlētāji, kuri nav piemēroti lomai, kas no viņiem tiek prasīta, ir tikai daži no iemesliem, kāpēc komanda var iestrēgt.