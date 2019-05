Laurlācis: 'Vienalga vai tu kādam patīc vai riebies, galvenais, ka viņš par tevi domā!'

Laurai ir ir viena no redzamākajam personām Youtube no Latvijas. Video Laura filmē jau sen, tāpēc ikdienā saskarās ar komentāriem un cilvēkiem, kuriem ir negatīvs viedoklis par saturu vai tēmām, ko pauž Lauras video. Lai gan Laura uzsver, ka "nebija pārsteigta redzēt nejaukus komentāru internetā", arī viņai ir būtiski dalīties savā pieredzē par ņirgāšanos un negācijām ar jauniešiem.*

Līdzīgi kā citi jaunieši arī Laura pati saņēmusi un izraisījusi negācijas: "Negribas atzīt, bet, kad biju maza, ar draugiem apsmējām citus cilvēkus internetā. Tajā brīdī jutos "stilīga", taču tagad skatos atpakaļ un ļoti nožēloju. Visbiežāk cilvēki, kuri cenšas kādu sāpināt, ir nelaimīgi un jūtas zemāki par citiem, tāpēc šādi izrāda savu pārākumu pret svešiniekiem internetā. Savukārt reiz interneta vidē viens mazs puisis pajautāja, lai noreklamēju viņa kanālu un kad atteicu, teica, cik slikti ir mani video un ka viņš tāpat negrib manu reklāmu!" Viņasprāt, cilvēki uzskata, ka internets ir vieta, kur sabiedrība var teikt visu ko domā, jo šajā vidē katram ir konkrēta maska.

Ņemot vērā viņas piedzīvoto, Laura uzskata, ka "Latvijā pastāv divi kritizētāju veidi. Ir kritizētāji, kuri vienkārši uzraksta ko nejauku, ar mērķi tevi sāpināt un ietekmēt. Otrs tips komentē kāda radīto saturu kā tumšu joku. Šādi komentētāji mani neuztrauc, dažreiz pat par to pasmejos, taču kritizētājiem es jūtu līdzi." No otras puses, Youtube vidē Laura ir sapratusi, ka viņai vairs nav iebildumu pret saviem kritizētājiem un "heiteriem": "Vienalga vai tu kādam patīc vai riebies, galvenais, ka viņš par tevi domā!"

Kā izbeigt vai cīnīties pret negācijām internetā? Laura vērš uzmanību, ka "internets ir patiess, nejauks un necenzēts - tas nekad nemainīsies! Vienīgais efektīvais veids, kā izmainīt "heiterus" ir piedāvāt tiem profesionāļa palīdzību, lai viņi paši izprot savas emocijas un neuzgāž savus pārdzīvojumus svešiniekiem!"

Atšķirībā no citiem jauniešiem, Laura ir sapratusi, ka viņai pašai nav problēmu ar negācijām, "jo citu cilvēku vārdiem nav spēka pret manu pašvērtējumu - tie ir tikai tukši vārdi no anonīmām personām," tomēr kritika un apsmiešana internetā ir unikāla, jo ikviens var "pievērt" acis un tās vairs nav. Savukārt dzīve un reālajā pasaulē tā nav, tāpēc Laura iesaka ikvienam, kuri cietuši no negācijām "censties saprast savu pāri darītāju motivāciju un mērķus, jo viņu agresija patiesībā nav pret tevi, bet gan pašam pret sevi. Bērni var būt nejauki, viņi sāpina citus, jo tad jūtas labāk par sevi. Vairumā gadījumu kritizētāju reakcija ir saistīta ar viņu pašu problēmām, tāpēc iesaku neatriebties vai izturēties pret citu negatīvi, kā kāds izturējies pret tevi!"

*Uzsākot kampaņu "I love you, hater" esam aicinājuši vairākas personības dalīties savā pieredzē, lai pavēstītu plašākai sabiedrībai par to pieredzi, kā būt atšķirīgam un kā sadzīvot ar negatīvismu interneta vidē un reālajā dzīvē. Ielūdzam ikvienu interesentu piedalīties arī diskusijā 30. maijā plkst. 19:00 Kalnciema "Ezītī miglā" (Slokas ielā 17).