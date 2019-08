'Mego' un 'Vesko' jau astoto reizi dod iespēju laimēt auto

Jau astoto reizi kāds no "Mego" un "Vesko" "Lielās loterijas" dalībniekiem mājās aizbrauca ar galveno balvu. 25.jūlijā automašīnas "Toyota Corolla 2019" atslēgas "Amserv Motors" autocentrā Krasta ielā 3, Rīgā, saņēma rīdziniece Ieva Zemīte.

Sena latviešu paruna vēsta, ka cāļus skaita rudenī, bet "Mego" un "Vesko" "Pavasara loterija 2019" to dara vasaras vidū, iepriecinot kādu no saviem pircējiem. Šoreiz veiksme uzsmaidīja rīdziniecei Ievai Zemītei, kura 25. jūlijā "Amserv Motors" autocentrā saņēma "Toyota Corolla 2019" atslēgas un neskaitāmus sveicienus un balvas no "Mego" un "Vesko" sadarbības partneriem, kuru pārstāvēto zīmolu produktu iegāde ļāva piedalīties loterijā.

Lielākās Latvijas mazumtirgotāju apvienības "Baltstor" valdes locekle Indra Granateka, sveicot Ievu, atgādināja "Mego" un "Vesko" loteriju saukli "Ikviens var laimēt!" un mudināja piedalīties loterijā arī turpmāk: "Šī ir astotā reize, kad "Mego" un "Vesko" dod iespēju tikt pie spēkrata. Ciparu astoņi pagriežot citā leņķī, iegūstam bezgalības zīmi. Esam apņēmības pilni šo jauko tradīciju turpināt bezgalīgi."

Šoreiz veiksminiece ir skolotāja Ieva, kura loterijās piedalās diezgan bieži, bet iepriekš neko nav laimējusi. Dalību "Mego" un "Vesko" rīkotajā loterijā vairāk noteica nejaušība. "Mego" un "Vesko" veikali nav manā ikdienas maršrutā, tāpēc tajos iepērkos reti. Tovakar, kad tika izdarīts liktenīgais pirkums, iepirkos kopā ar draugu Juri, kuram "Mego" ir piemājas veikals," atceras Ieva. Iespējams, tas arī būtu palicis parasts pirkums, bet, jau pie kasēm stāvot, Ieva iedomājusies, ka grib savu iecienītāko "Super Viva" karameļu saldējumu, kas, kā vēlāk izrādījās, bija laimīgais loterijas produkts.

Ieva loterijā reģistrēja vienu čeku un draugam apgalvoja, ka laimēs kaut vai tikai tāpēc, ka viņš netic veiksmei loterijās. Patiesībā arī Ieva pati neticēja, ka tā patiešām notiks, un, kad saņēma ziņu no loterijas organizatoriem, bija jau paguvusi aizmirst, ka ir piedalījusies. "Nodomāju, ka būšu laimējusi kādu dāvanu karti, un iegāju mājaslapā to noskaidrot, vienlaikus domājot, vai esmu saglabājusi pirkuma čeku." Ieraudzījusi, ka laimējusi galveno balvu, veiksminiece sazinājās ar draugu. Prieks un pārsteigums mijās ar raizēm, vai tikai laimīgais čeks nav izmests. Taču satraukums bija lieks, jo Ieva čeku bija saglabājusi.

Brīvajā laikā laimīgā jaunā auto ieguvēja dejo Rīgas danču klubā, bet nedēļu nogalēs un atvaļinājumos apceļo Latviju. "Man patīk apskatīt Latvijas pilsētas, izstaigāt dabas takas. Manuprāt, Latvija ir visskaistākā zeme," teic Ieva. Tagad viņa ekskursijās varēs doties ar laimēto "Toyota Corolla 2019". "Būs jāaizbrauc ārpus Latvijas robežām. Uz Munameģi," Ieva ir apņēmības pilna.

Novēlot patīkamu un skaistu ceļošanu, vienlaikus neaizmirstot iegriezties arī "Mego" un "Vesko" veikalos, balvu Ievai pasniedza "Baltstor" valdes locekle Indra Granateka.

Šī bija jau astotā loterija, kurā tiem, kuri iepērkas "Mego" un "Vesko", bija iespēja laimēt automašīnu. Pēdējās divās loterijās izlozētie auto aizceļojuši uz Daugavpili, šoreiz veiksme uzsmaidīja rīdziniecei. Pēc jaunā auto atslēgu saņemšanas skolotājai Ievai nācās atvērt bagāžnieku, lai saliktu tur visas "Mego" un "Vesko" sadarbības partneru dāvanas. Īpaši sirsnīgu apsveikumu Ieva saņēma no saldējuma "Super Viva" zīmola vadītājas Kristas Vitenas: "Prieks, ka mūsu saldējums aizveda līdz lielajam laimestam! Vēlamies izteikt pateicību par uzticību mūsu zīmolam un dāvinām iespēju baudīt saldējumu piknikā vai izbraucienā ar jauno auto."

Savukārt "Forevers" pārstāvis, pasniedzot piknika grozu, piebilda: "Dāvanu grozā atradīsiet mūsu produkciju, kas ir ļoti noderīga, lai būtu spēks grozīt stūri." Ar savu piknika grozu uzvarētāju sveikt bija ieradusies arī "Ķekava" pārstāve, un klātesošie pajokoja, ka laimētājai tagad būs dubultspēks auto vadīšanai. "Rambyno" pārstāve , vēlot arī turpmāk veiksmi loterijās, Ievu iepriecināja ar produkciju no "Džiugas".

Uzņēmums "Latvijas Maiznieks", kas nāk no Daugavpils – pilsētas, uz kuru jau divas reizes pēc kārtas aizripojuši laimētie auto, savā dāvanu grozā bija salicis produktus gan ikdienai, gan svētku galdam un vēlēja, lai nākamajā čekā atrastos vieta arī "Latvijas Maiznieka" produkcijai. Arī "Vegeta" bija parūpējusies par iespaidīgu un daudzveidīgu garšvielu grozu. Jāpiebilst, ka iepriekšējās loterijas veiksmīgais čeks bija tieši ar "Vegeta " produkciju. "Vegeta" pārstāve mudināja laimētāju arī turpmāk piedalīties "Mego" un "Vesko" loterijā.

Šā gada "Pavasara loterija 2019" notika no 15.aprīļa līdz 7.jūlijam. Piedalīties tajā varēja ikviena fiziska persona. Lai to izdarītu, "Mego" vai "Vesko" veikalā vajadzēja vienlaikus nopirkt divas loterijas preces un internetā aizpildīt anketu, norādot vārdu, uzvārdu, čeka numuru, veikalu, kurā veikts pirkums, un savu e-pasta adresi. Čekus varēja iesniegt neierobežotā daudzumā, ko "Mego" un "Vesko" apmeklētāji arī nekavējās darīt, piemēram, kāds kungs čekus reģistrējis pat 428 reizes. "Pavasara loterijā 2019" piedalījās teju 30 000 pircēju, izlozei piesakot vidēji 4–5 čekus katrs. Visvairāk čeku tika iesniegts svētdienās, un aktīvākie loterijas dalībnieki bijuši vecumā no 40 līdz 50 gadiem.

Šoreiz loterijā piedalījās šādi zīmoli: "Bauska", "Ķekava", "Forevers", "Rambyno", "Exporta, "Estrella", "Mangaļi", "Enjoy", "O.b.", "Vegeta", "Johnson's", "Lipton", "Bertolli", "Kubus", "Tymbark", "Floriol", "Latvijas Maiznieks", "Magnum", "Super Viva", "Risso", "Мелочи Жизни", "Domi", "HiPP".

Bez galvenās balvas "Mego" un "Vesko" bija parūpējies par bagātīgu balvu fondu – 175 dāvanu kartēm no "Viada", "Interlux" un "Mego", solot šo tradīciju turpināt jau septembrī. Kurp aizripos nākamais "Lielās loterijas" auto? To var izlemt ikviens "Mego" un "Vesko" pircējs.

