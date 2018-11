Liepājas speciālās ekonomiskās zonas(LSEZ) pārvalde, sagaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu, sadarbībā ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu, Melngaiļskolas Bigbendu un "Robywork" radošā procesā radīja videoklipu Ulda Marhilēviča skaņdarbam "Brīvības svīta". 12. novembrī mūzikas videoklips piedzīvoja savu pirmizrādi.

Mūzikas video Ulda Marhilēviča skaņdarbam "Brīvības svīta" ir simboliska LSEZ dāvana ikvienam un mums visiem kopā valsts 100. dzimšanas dienā.

Jānis Lapiņš, LSEZ pārvaldnieks: "Pirms 100 gadiem tika dibināta mūsu valsts, kas iemūžināta vēsturiskajā Viļa Rīdzenieka fotogrāfijā, kas ir vienīgais tā laika notikumu liecinieks. Šodien ir vienlīdz svarīgi apzināties , cienīt un lepoties gan ar mūsu vēsturi, gan to, kas mums ir dots šodien. Liepājā vienmēr ir dzīvojuši cilvēki ar brīvības sajūtu sirdī un savos darbos, kas nav baidījušies būt paši un katrs savu darbu darījuši pēc labākās sirdsapziņas. Tieši to mēs arī vēlējāmies nodot, ka esam tik dažādi, tik piepildīti un aktīvi, gatavi dažādiem izaicinājumiem. Tāpat kā toreiz 1918. gadā bija jaunieši, kas mācās un kaļ nākotnes plānus, arī šodien ir jauni cilvēki, kuri grib un var. Arī šis mūzikas video jau pēc kāda laika būs vēsture un man ir patiess prieks, ka varējām to veidot kopā ar citiem liepājniekiem, iemūžinot valsts100-gades sajūtas.

Kā atceras skaņdarba autors Uldis Marhilēvičs, "Brīvības svīta" ir tapusi 1991. gadā ASV koncerttūres laikā, uzzinot par tā laika politiskajiem notikumiem: "Tās ir emocijas un sajūtas, atgūstot valsts neatkarību un man ir patiess prieks, ka bija iespēja kopā ar talantīgajiem Liepājas jaunajiem mūziķiem "Brīvības svītai" iedot jaunu skanējumu valsts 100-gadē. Melngaiļskolas Bigbends ir lieliska jauniešu apvienība ar kuru vienmēr prieks sadarboties".

LSEZ pārvalde veiksmīgā sinerģijā jau vairāku gadu garumā dažādos projektos, sadarbojas ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas( LMMDV) kolektīvu "Melngaiļskolas Bigbend". LMMDV projektu vadītāja Irita Kalēja ir gandarīta par sadarbību un rezultātu: "Fantastiska veiksme un dāvana bigbenda 5 gadu jubilejas gadā! Mums visiem kopā bija iespēja piedalīties gan audio ierakstā profesionālā studijā, gan pirmo reizi filmēt, veidot video kadrus tik ļoti dažādās Liepājas simboliskās vietās. Paldies SEZ par šo lielisko iespēju, par iegūto pieredzi un praksi mūsu skolas talantīgajiem jauniešiem."

Jānis Ivuškānas, Melngaiļskolas Bigbend mākslinieciskais vadītājs: " Pateicoties LSEZ dotajai iespējai, mūsu vidusskolas audzēkņiem bija iespēja izbaudīt profesionālus procesus - video tapšana, skaņas ierakstīšana, kā arī iespēja atkal sadarboties ar leģendāro Latvijas mūziķi Uldi Marhilēviču."

Mūzikas video radīja cita radoša jaunu cilvēku apvienība "Robywork" un tās vadītājs Roberts Vītols atzīst, ka lai arī iepriekš jau filmēti un montēti video dažādiem mūzikas ierakstiem, tad šis bijis zināms izaicinājums. Pirmkārt, emocionāls un jaudīgs skaņdarbs, ar kuru vēlējāmies parādīt gan cilvēku, gan pilsētas dažādību un to kā šīs dažādības, var saplūst vienā veselumā valsts simtgades sajūtās.Bija patiess prieks strādāt ar Melngaiļskolas bigbendu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi"

Jānis Lapiņš, Liepājas SEZ pārvaldnieks

"Liepāja. Brīvība. Latvija.

Tie ir tikai trīs vārdi, bet tie izsaka ļoti daudz. Liepājas ostas viļņu šūpolēs ir dzimušas gan labas idejas, gan pieņemti svarīgi lēmumi, gan sasniegti nozīmīgi pagrieziena punkti ... Varam būt patiesi lepni, ka tieši Liepājā un Liepājas ostā saglabāta smagās cīņās izcīnītā Latvijas neatkarība, kad pirmā Latvijas valdība Kārļa Ulmaņa vadībā spiesta glābties uz tvaikoņa "Saratov" Liepājas ostas akvatorijā. Tā bija uzdrīkstēšanās cīnīties, pieņemt nestandarta lēmumus un sasniegt rezultātu... nodibināt un nosargāt savu valsti. Lai mēs arī šodien varam uzdrīkstēties un virzīt savas idejas, domājot par valsti, savu pilsētu, līdzcilvēkiem, ģimenēm un mājām."