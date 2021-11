Novembra ieteikumi dokumentālajām filmām – no vēsturniekiem līdz dārgumiem

"Vēstures veidotāji", "Indas dārgumi", "Zudušā šķirsta noslēpumi" un "II pasaules karš: elle uz zemes" – kanāls "Viasat History" novembrī dokumentālos stāstos sniegs izklaidi, iedvesmu un informēs. Atliek vien izzināt!

"Vēstures veidotāji" – ik vakaru, pulksten 19.50





Imperatori, cari, prezidenti un karalienes: par visu augstāk stāvoši tēli, kas dominējuši vēstures grāmatās, un kuri nereti ir bijuši tik pat nīsti, cik cildināti. Viņu laiks pie varas ir bijis pilns ar kāpumiem un kritumiem, laba un ļauna darīšanu, kā arī izpelnījies sabiedrības mīlestību un naidu. Pieslēdzieties kanālam "Viasat History" katru vakaru novembrī, pulksten 19.50, lai iepazītos ar kādu no vēstures veidotājiem, un izzinātu viņu izcelsmi, panākumus, traģēdijas, bojāejas un atstātos matojumus.

Īstenas vērtības – "Indas dārgumi"





Novembrī svētdienu vakaros, pulksten 20.55 skatītājus vedīsim ceļojumā cauri krāsainajai Indijai. "Indas dārgumi" ir stāsts par Indijas reģionu un dārgumiem, ko stāsta trīs kardināli atšķirīgi cilvēki, par vietām un dinastijām, kas veidojušas moderno Indijas pasauli. Pārlieku bieži Pakistāna tiek attēlota kā sprāgstvielu, bārdu un burku zeme. Tās būtība kā monolītiska musulmaņu valsts atainota pat tās oficiālajā nosaukumā – Pakistānas Islāma Republika. Tomēr, kā uzzinājusi vadītāja Sona Data, tā reiz ir bijusi satikšanās vieta dažādiem pasaules ļaudīm, un tai ir intriģējoša daudzkopienu pagātne. Pagātne, ko zināmā mērā mēdz noliegt. Tā ir radījusi dažus no neparastākajiem un nezināmākajiem mākslas darbiem, ko Sona kā Britu muzeja kuratore centīsies izzināt un izskaidrot.

Otrajā sērijā iepazīsimies ar moguliem. Viņi radīja zināmāko un dzīvīgāko impēriju, kādu Indija pieredzējusi, no Tadžmahala līdz pasakaini sarežģītām galma dzīves miniatūrām. Tomēr, vai šajā procesā viņi Indijā ienesa civilizāciju, vai tomēr to grāva? Jau no brīža, kad pirmais mogulu imperators Baburs ieradās no Afganistānas, aizsākās debates – vai moguli sludināja savu islāma reliģiju indusu valstī, vai tomēr viņi bija atvērti reliģijai un mākslai valstī, kuru iekarojuši?

Mogulu mākslas darbi pēc viņu 200 gadu impērijas ir saglabājušies – pat ēkas, kurās saskatāma kā musulmaņu, tā indusu ietekme. Tas skaidri parāda, kā šī situācija risināta, un Sona Data mēģinās noskaidrot, kā Indijas slavenākā civilizācija vienlaikus sēja nesaskaņu sēklas.

Ceļojumā cauri Indijas dienvidu štatam Tamilnādai Sona Data iepazīsies ar hinduisma reliģijas attīstību no tās pirmsākumiem līdz pat dominējošajam stāvoklim šodien. Šo fascinējošo stāstu viņa atkās, iepazīstoties ar ēkām, kas ļāva ticībai attīstīties, pārceļoties no alām un klinšu tempļiem pie Bengālijas līča līdz monolītiskiem akmens tempļiem Thandžāvūrā un plašiem, grezniem torņiem un pagalmiem Madurajas kompleksā, kur ik vakaru Šiva apmeklēja Pārvatī.

"II pasaules karš: elle uz zemes"





Lielākais cilvēka radītais notikums pasaules vēsturē vienlaikus bija arī letālākais, atņemot vairāk dzīvību nekā jebkas cits. Šo stāstu par Otro pasaules karu izstāstīsim no perspektīvas, kurā uzsvērsim cilvēka pieredzes stāstus brutālajā karā. Dati ir skarbi un teju vai prātam neaptverami: tiek lēsts, ka bojā gāja 21-25 miljoni militārpersonu un 50-55 miljoni civiliedzīvotāju. Sērijas astoņās sērijās iesim cauri kara hronoloģijai, un pirmā sērija noslēgsies ar Čērčila citātu "Kauja par Franciju ir galā". Iepazīsimies ar Vācijas invāziju Padomju Savienībā, Pērlhārboras bombardēšanu, pagrieziena punktu 1942. gadā, Staļingradu, otro fronti, kara beigām Eiropā, kā arī visas šīs jezgas atstātajām sekām. Raidījuma pirmizrāde 9. novembrī pulksten 00.05, un tas būs skatāms katru darba dienas vakaru.

Apslēptie dārgumi – "Zudušā šķirsta noslēpumi"





Derības šķirsts – svēta zelta lāde, ko radījis Mozus un kas ar precīziem mēriem un materiāliem aprakstīta Bībelē ir, iespējams, zināmākais un būtiskākais reliģiskais artefakts pasaules vēsturē. Zināms, ka tas tika glabāts Jeruzalemes tempļos, bet pēc romiešu armijas iebrukuma 70. gadā daudzi no šeit turētajiem dārgumiem tika pārvesti uz Romu. Tomēr nekur netika ziņots par pašu Derības šķirstu.. Kas ar to notika? Šajā raidījumā sešās daļās sekosim pierādījumiem dažādas neparastās vietās, tostarp Svētajā zemē un apkārtējās valstīs, mēģinot apkopot pavedienus un noskaidrot, kur patiesībā tā varētu būt meklējama. Dokumentālā filma "Zudušā šķirsta noslēpumi" Viasat History ekrānos skatāma darba dienu vakaros, pulksten 23.00, no 15. novembra.

