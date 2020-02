Pasaules kolorītākais ģitārists Vess Borlands ar grupu Limp Bizkit jau drīz Rīgā!

Atzīmējot šo jubileju un gaidot Limp Bizkit koncertu, piedāvājam mazāk zināmus mūziķa dzīves un radošās karjeras faktus:

Vess Borlands dzimis Nešvilā, Tenesijas štatā 1975.gada 7.februārī. Bērnībā Vess vēlējās spēlēt bungas, taču vecāki stingri uzstāja uz klusāku instrumentu, un 12 gadu vecumā, visai ģimenei pārceļoties uz Floridu, viņš saņēma savu pirmo ģitāru. Līdz šim Vess bija nopietni aizrāvies ar skeitbordu un austrumu cīņām, taču jaunajā dzīvesvietā bija gliemežvākiem klāts, nelīdzens ceļa segums, pa kuru nebija iespējams pārvietoties ar skrituļdēli, un arī cīņas mākslai nācās mest mieru, tādēļ vairāk laika atlika ģitārai. Skolā Vesam draugu nebija, gluži otrādi, daudzi viņam darīja pāri, tādēļ puisis visu brīvo laiku pavadīja praktizējot ģitārspēli.

Limp Bizkit Borlandam atnesa pasaules slavu un virtuoza ģitārista statusu. Par savu atšķirības zīmi Borlands vienmēr izvēlējies neparastus tērpus, sarežģītu grimu, maskas un aksesuārus. Pats sevi mūziķis raksturo kā mākslinieku, kurš tikai sakritības dēļ spēlē arī ģitāru. Interesi par zīmēšanu Vess izrādījis jau pusotra gada vecumā, kad vecāki pamanījuši, ka bērns pludmales smiltīs zīmē izteiksmīgas sejas, un māksla pavadījusi viņu dzīves garumā. "Esmu veidojis skulptūras, kalis dzelzi, fotografējis, nodarbojies ar dizainu un tomēr vienmēr visvairāk nosliecos uz glezniecību ar eļļas krāsām," stāsta mūziķis.

Uz skatuves Vess Borlands redzams visdažādākajos tēlos, dažkārt visu ķermeņa augšdaļu noklājis ar krāsu, dažkārt biedējošās maskās un melnām kontaktlēcām acīs. Šos tēlus mūziķis meistarīgi rada pats. Un arī šis hobijs Borlandam seko no bērnības, kad viņš sapņoja kļūt par šausmu filmu grima mākslinieku.

Tomēr biedējošais tēls redzams tikai uz skatuves, dzīvē Vess Borlands ir vienkāršs cilvēks. Interesanti, ka viņš ir īsts kaķumīlis, to viņam mājās ir 11. Kopā ar sievu Detroitā viņš izveidojis kaķu patversmi, un priecājas par katru murrātāju, kuram izdodas atrast jaunas mājas.

Papildus Limp Bizkit Borlands darbojies grupās Big Dumb Face un Black Light Burns, kā arī ar paša vārdu rada elektronisko mūziku, izmantojot septiņdesmito gadu analogos sintezatorus, ģitāras un citus instrumentus. Savas muzikālās karjeras laikā viņš piedalījies dažādos projektos kopā ar Merilinu Mensonu, Korn līderi Džonatanu Deivisu, grupām The Chrystal Method, Filter un reperi Tech N9ne.

28.februārī "Arēnā Rīga" būs iespējams baudīt iespaidīgu grupas Limp Bizkit šovu un līdz ar to arī neatkārtojamā Vesa Borlanda ģitārspēles meistarību, izpildot superhitus – "Nookie", "Break Stuff", "Take a Look Around", "My Generation", "Rollin'", "My Way", "Behind Blue Eyes", "Lightz", "Gold Cobra", "Lonely World" un citus. Tas ir jāredz un jāpiedzīvo!