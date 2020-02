Tavām brīvdienām - elektrokartingi jaunā iekštelpu trasē

Nezini, ko darīt brīvdienās? Dodies izbraukt ar elektrokartingiem jaunā iekštelpu trasē Rīgā, Mārkalnes ielā 10 – "GUNSnLASERS" Juglas iekštelpu izklaides parkā! Elektrokartingi ir piemērota izklaide gan lieliem, gan maziem aktīvās atpūtas cienītājiem, ja augums ir vismaz 1,2m.

Kartingi jaunā trasē Rīgā

Izklaides parki "GUNSnLASERS" savā nišā darbojas septiņus gadus, piedāvājot lāzertag, airsoft un peintbola spēles. Juglas iekštelpu izklaides parkā Rīgā, Mārkalnes ielā 10 tagad ir pieejami arī elektrokartingi. Ar tiem var braukāties gan pieaugušie, gan bērni, taču augumam ir jābūt vismaz 1,2m, lai aizsniegtu pedāļus.

Lai uzzinātu vairāk par kartingu trasi, izklaides un svinību piedāvājumiem, ienāc uzņēmuma interneta vietnē ŠEIT! Elektrokartingi un citi pakalpojumi ir pieejami katru dienu, tomēr ir jāveic iepriekšēja rezervācija, zvanot pa tel. +371 27274646 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi info@gunsnlasers.lv. Sazinies jau šodien (uzņēmums strādā arī vēlu vakaros, kā arī nedēļas nogalēs un svētku dienās)!

Foto: GUNSnLASERS, fotogrāfs Krists Šidlovskis

Kādas ir izmaksas par braucienu?

Elektrokartings cenas ziņā ir Tavam budžetam draudzīgs izklaides veids. Pašlaik cenas darbadienās (no pirmdienas līdz ceturtdienai) ir no 5€ līdz 8€, bet nedēļas nogalēs (no piektdienas līdz svētdienai) un brīvdienās no 6€ līdz 9€ atkarībā, cik minūtes vēlies braukāties (cenas piedāvājums 03.02.2020.)

Papildu izmaksas nav, jo cenā jau tiek iekļauts viss vajadzīgais – kartingi (pieaugušo vai bērnu), trases noma, instruktāža, ķivere, diploms ar brauciena statistiku.

"GUNSnLASERS" elektrokartingi izceļas ar šādām būtiskām priekšrocības:

● elektrokartings ir dabai un cilvēka veselībai draudzīgāks, jo nav kaitīgais degvielas aromāts un izneši;

● zibenīgs uzrāviens;

● maināma kartingu jauda atbilstoši braucēja vecumam un prasmēm;

● katra brauciena laiks tiek uzņemts precīzi ar īpašas sistēmas palīdzību;

● līkumos var braukt sānslīdē, lai brauciens būtu vēl jautrāks;

● katrs braucējs pēc izklaides saņem diplomu ar brauciena laikiem;

● drīkst braukt arī bērni, ja augums ir vismaz 1,2m;

● vienlaicīgi trasē var braukāties 5 cilvēki;

● izlaides parkā pieejami arī galdiņi siltās atpūtas telpās, lai paši uzklātu cienasta galdu.

Lai uzzinātu detalizētāk par "GUNSnLASERS" piedāvājumu un izklaides opcijām, klikšķini TE un lasi informāciju mājaslapā, kā arī apskaties foto galeriju! Elektrokartings ir jaudīgs un pozitīvām emocijām piepildīts izklaides veids brīvdienām vai darbadienu vakariem. Tāpat kartingi ir laba ideja dzimšanas dienas svinībām, vecpuišu ballītēm un citiem īpašiem dzīves momentiem.

Izklaides parks dzimšanas dienas svinībām

Svinēt dzimšanas dienas ārpus mājas ir šī brīža top izvēle – nav jāraizējas par aktivitātēm un arī telpas nav jākārto. Tādā veidā pasākumu izbauda ne tikai viesi, bet arī ballītes rīkotājs, kurš citkārt pazūd virtuvē, servējot salātu bļodu.

Elektrokartingi un arī dinamiskā lāzertag spēle ir ļoti populāra ideja, kā nosvinēt svētkus, piemēram:

● dzimšanas vai vārda dienas;

● skolas vai augstskolas izlaidumu;

● klases ekskursiju;

● korporatīvo pasākumu;

● sporta komandas team-building pasākumu;

● vecpuišu un vecmeitu ballītes u.tml.

Jautrība sitīs augstu vilni arī tad, ja kartingi būs vienkārši kā brīvo brīžu izklaide kopā ar draugiem vai ģimeni. Labākais, ka šādai aktīvai atpūtai nav vajadzīgs prāvs pulciņš ar draugiem, var izbraukt arī divatā vai viens sacenšoties ar instruktoru.

Tu noteikti izjutīsi sacensību garu un azartu, jo gribēsies arī pašam uzlabot savu brauciena laiku. Iespējams, ka tieši Tu iekļūsi starp TOP 10 veiklākajiem braucējiem, kāpjot uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Kartingi noteikti ir atbilstoša aktivitāte tiem, kas ciena azartu un vēlas piedzīvot ko īpašaku nekā parasti.

Foto: GUNSnLASERS, fotogrāfs Krists Šidlovskis

"GUNSnLASERS" ir labs atbalsts svinību organizēšanā, jo klientiem bez papildu maksas ir pieejami:

● galdiņi siltās atpūtas zonās, kur vari uzklāt uzkodu un dzērienu galdu;

● karsta kafija, tēja, dzeramais ūdens;

● novuss, ping ponga galds, galda futbols u.c. spēles;

● liela stāvvieta tieši pie ieejas.

Bez papildu maksas vari ņemt līdzi savus ēdienus un dzērienus vai arī pasūtīt suši vai karstas picas, lai turpinātu ballīti pēc aktīvās daļas. Nedomā par mājas kārtošanu un jautrām spēlēm pirms ballītes norises mājās. Radi svētkus arī sev, jo svinības izklaides parkos ir populārs veids, kā jautri atzīmēt īpašākus dzīves mirkļus, dienu no sirds izbaudot ne tikai viesiem, bet arī pašam jubilāram un ballītes rīkotājam. Elektrokartingi ir vieta, kur atpūsties un izklaidēties ikvienam!

Kā rezervēt pasākumu?

"GUNSnLASERS" aktīvās atpūtas un izklaides parki ir atvērti katru dienu (arī vēlu vakaros un brīvdienās). Ja vēlies noorganizēt lielisku pasākumu savam bērnam, draugiem vai kolēģiem, sazinies jau tagad un rezervē vēlamo pasākuma datumu attālināti!

Kontaktinformācija saziņai:

● tel.nr. +371 27274646;

● e-pasta adrese info@gunsnlasers.lv;

● online kontaktforma interneta vietnē www.gunsnlasers.lv.

Darbinieki ieteiks Tev piemērotākos izklaides veidus atbilstoši viesu skaitam un vecumam. Tomēr ņem vērā, ka elektrokartingi ir piemērota sportiska aktivitāte gan bērnu un jauniešu, gan pieaugušo pasākumos. Zvani pa tel. 27274646 un noskaidro atbildes uz visiem sev interesējošajiem jautājumiem!