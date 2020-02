'Adamsu ģimenītes' nīgrais meitēns pavisam izaudzis. Kristīnai Riči – 40

Kristīna Riči ir viena no tām aktrisēm, kas kinoindustrijā strādā jau no bērna kājas. Tiem, kuriem vairāk par trīsdesmit, viņu atceras no savas bērnības, proti, Latvijā Riči iepazina no lomām filmās "Adamsu ģimenīte" un "Kaspers". 12. februārī Riči aprit apaļi četrdesmit.

Daudziem viņa joprojām ir īgnais bērns ar sociopātijas iezīmēm – kolorītā Vednesdeja Adamsa no filmas par savdabīgo ģimenīti. "Adamsu famīlija" uzņemta tālajā 1991. gadā, un tajā Kristīna Riči iemiesoja īdzīgu meitenīti ar bālu seju un melnām, šaurām bizītēm.

Riči ir viena no tām Holivudas aktrisēm, kuras karjeru var saukt par nudien izdevušos, proti, bez ilgiem pārrāvumiem un bez nopietniem skandāliem. Līdz 1996. gadam viņa turpināja veiksmīgi filmēties bērnu lomās, vēlāk pārejot uz pavisam nopietniem projektiem līdzās augstākās raudzes aktieriem.

Lielākajā daļā savu lomu Riči iemiesojusi sarežģītus raksturus. Tas, iespējams, meitenīgās un tomēr skumji nopietnās sejas dēļ.

Kristīna Riči karjeru veidojusi ne tikai kinoindustrijā, bet ar panākumiem arī teātrī un televīzijas projektos. Pēdējos deviņus gadus viņa gandrīz pilnībā nodevusies darbam televīzijā.

Gadu gaitā aktrise savu ķermeni izrotājusi ar kopumā astoņiem tetovējumiem, taču tā ir arī teju vienīgā viņas mūsdienīguma izpausme. 2014. gadā aktrise medijiem pauda, ka īsti nesaprot, kā mūsdienu jaunatne vispār "savāc sevi kopā".

"Kad es augu, tā bija pavisam cita pasaule. Nezinu, kā jaunieši izdzīvo šajā sociālo tīklu pasaulē, ar visiem tiem demoniem visapkārt. Man bija normālas pieaugšanas grūtības, tas bija grūti, taču ne tik sarežģīti," pauda aktrise.

Arī privātajā dzīvē nu jau 40 gadu veco aktrisi lieli pārbaudījumi nav skāruši. Pirms padsmit gadiem viņa te šķīrās, te sagājās ar komiķi Ovenu Bendžaminu, bet ģimenes laimi atrada kopā kinokameras operatoru Džeimsu Hīrdegenu, ar kuru kopā ir kopš 2012. gada; abi apprecējās gadu vēlāk. 2014. gadā Kristīna Riči kļuva par māmiņu dēlam Fredijam.

Sabiedriskā labuma sfērā Riči ir runassieva organizācijai "Rape, Abuse & Incest National Network", kas palīdz no seksuālās vardarbības cietušajiem. Aktrise arīdzan ir starp tām, kas atteikušās no dzīvnieku kažoka valkāšanas, – tas notika pēc tam, kad organizācija PETA iekļāva viņu sliktāk ģērbto slavenību sarakstā pēc kāda saviesīga pasākuma.