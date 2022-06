Aktieris Juris Hiršs tikai nesen uzzinājis, kurš ir viņa īstais tēvs

Latvijas Nacionālā teātra aktieris Juris Hiršs tikai nesen uzzinājis katram cilvēkam tik būtisko informāciju – no kā viņš ir cēlies. Izrādās, Hirša īstais tēvs nav tas vīrietis, par kuru viņš līdz šim domāja, ka tas ir tētis. To aktieris atklājis TV raidījumā "Pasaki to skaļi".

Šobrīd Juris Hiršam ir 57 gadi un tikai pavisam nesen viņš uzzinājis kādu pavisam neparastu faktu – viņa īstais tēvs nemaz neesot Harijs Hiršs, bet viņa brālis Aivars.

Šos jaunumus pavēstījusi Jura tante, kura kādu vakaru piezvanījusi un aicinājusi uz nopietnu sarunu. Kā tagad atzīst aktieris, nav jau tā, ka uzzinātie jaunumi būtu kaut ko ļoti mainījuši viņa dzīvē un uztverē, tomēr apjukums gan bijis paliels.

Gandrīz komisku situāciju padarījis tas, ka to sen jau zinājuši gan Jura brālis, gan māsa, un kaut kādus mājienus mamma atklājusi arī vedeklai Laurai...