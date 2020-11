Aktieris Kaspars Zāle ar jurista palīdzību izkarojis atgriešanos Dailes teātrī

Pavasarī no Dailes teātra atlaistais aktieris Kaspars Zāle ar juristu kompānijas palīdzību atguvis tiesības teātrī atgriezties. Taču klājas viņam tur pavisam savdabīgi.

Aprīlī Dailes teātra jaunais direktors Juris Žagars pārtrauca darba attiecības ar vairākiem štata aktieriem, tostarp 36 gadus veco Kasparu Zāli. Zāle uzskatīja, ka tas noticis netaisnīgi, papīrus par atbrīvošanu no darba viņš neparakstīja un sāka cīnīties.

Atlaišanas procedūra Zāles sakarā ir beigusies un Žagars atsaucis uzteikumu, šonedēļ raksta žurnāls "Kas Jauns". Zāles portrets nu atkal redzams arī teātra mājaslapā.

"Kas Jauns" noskaidrojis, ka viegli Zālem teātrī gan neklājas: viņam uzstādīta virkne noteikumu, piemēram, viņš nedrīkstot piedalīties citos projektos, kā vien ēkas 75. kabinetā jāiestudē monoizrāde, taču neesot iedots ne režisors, ne scenārists, ne gaismotājs un virkne citu izrādes tapšanā svarīgu figūru. Pavērot Zāles sniegumu Žagars vēl neesot atnācis, taču Dailes teātra mākslinieciskajam direktoram "viss patīk un varu turpināt strādāt", žurnālam teic aktieris.

Viņaprāt, teātris dara visu, lai viņš justos psiholoģiskā diskomfortā. "Klīst runas, ka mani likšot masu skatos – slieku spēlēt un tamlīdzīgi".

Kaspars Zāle teic, ka ar teātra direktoru ikdienā sasveicinās, taču neko daudz nerunājot. Skaidrojot, kāpēc gājis šādu ceļu un bojājis sev nervus, aktieris teic, ka atkarot tiesības strādāt Dailē viņam bijis goda un cieņas jautājums, jo mēs dzīvojam tiesiskā valstī, nevis Ziemeļkorejā. "Šī ir ļoti īpatnēja situācija, kurā galvenais mentāli ir to visu izturēt. Psiholoģiski nav viegli," skaidro Zāle.

Dailes teātra direktora viedoklis par savdabīgo situāciju žurnāla "Kas Jauns" publikācijā nav lasāms.

Saziņā ar portālu "Delfi" Dailes teātra komunikācijas direktors Marko Rass paskaidroja, ka Zālem – tāpat kā citiem aktieriem – nav aizliegts strādāt projektos ārpus teātra: "Visiem štata aktieriem ir jāievēro noteikumi, kurus viņš ir parakstījis stājoties darbā un kur ir minēts, ka aktierim savlaicīgi jāsaskaņo ar vadību ārpus teātra darba aktivitātes. Ja šīs aktivitātes pārklājas ar aktiera darba pienākumiem teātrī un ir plānotas viņa darba laikā, vadībai ir tiesības tās nesaskaņot".

Rass pauž, ka Zāles uzvestā monoizrāde var tikt izrādīta, ja tā atbildīs teātra mākslinieciskajiem kritērijiem un būs ekonomiski pamatoti to izrādīt.

Bet, komentējot aktiera izteikumus, ka viņam varētu nākties masu skatos tēlot slieku, teātris paskaidro: "Tāpat kā pavasarī, joprojām neviens no jauniestudējumu režisoriem nav Zāli izvēlējies šīs sezonas iestudējumiem. Šajā ziņā situācija nav mainījusies. Zālem savu darba pienākumu ietvaros būs jāatgriežas savā iepriekšējā statista lomā iestudējumā "Lauva ziemā" un papildu tam ir plānots viņu iesaistīt izrādē "Sidraba šķidrums", lai aizstātu vienu no ārštata statistiem. Teātris šajā laikā mēģina ierobežot ārštata aktieru dalību izrādēs. Pirmkārt, lai maksimāli noturētu aktierus teātra iekšējā "sociālajā burbulī", otrkārt, lai ekonomētu teātra līdzekļus. Zālem tiek maksāta alga un viņam savas algas ietvaros tāpat kā citiem aktieriem ir jāpiedalās iestudējumos arī statistu lomās, neatkarīgi no tā, vai viņš to vēlas," skaidro Dailē.

Kaspars Zāle Dailes teātrim pievienojās tā 95. sezonas sākumā 2014. gadā.

Vasaras izskaņā "Delfi" jau vēstīja, ka neapmierinātību ar darba uzteikšanas veidu un formu paudis arī aktieris Ivars Auziņš, savukārt aktrise Aija Dzērve atlaišanu no Dailes nosauca par "nekorektu un negaidītu".