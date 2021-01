Aktieris Kaspars Zāle vēlreiz atlaists no Dailes teātra

Aktieris Kaspars Zāle, kurš kopš pērnā gada cīnās par savu vietu Dailes teātra štatā, atkal atlaists no darba, šonedēļ raksta izdevums "Kas Jauns".

36 gadus vecais aktieris pērn ar advokāta palīdzību izcīnīja tiesības atgriezties darbā Dailes teātrī, kur tika arī pie nosacījumiem palikšanai tur. Nu viņam atkal jācīnās, jo Zāle vēlreiz atlaists. Viņš uzskata, ka nelikumīgi, tāpēc tālāk cīņu turpinās tiesā, vēsta "Kas Jauns".

Pēc tam, kad Zāle panāca atgriešanos darbā, viņam tika uzticēts izveidot monoizrādi par Raini, ko izvērtējusi komisija četru cilvēku sastāvā. Pēc tam Žagars viņu izsaucis pie sevis un pateicis, ka projektu par Raini tālāk neattīstīs, jo izrādei, pēc komisijas ieskatiem, būtu jāpiesaista dramaturgs, savukārt teātrim tam nav finanšu.

Kā žurnālam "Kas Jauns" atklāj Zāle, Žagars piedāvājis viņam taisīt citu izrādi – Patrika Zīskinda "Kontrabasu", tomēr šis materiāls Zāli kā mākslinieku neuzrunā, to viņš paudis jau iepriekš. Tāpat viņš rakstiski lūdzis atļauju filmēties seriālā par Emīliju Benjamiņu, un saņēmis atbildi, ka to aktieris var darīt no darba brīvajā laikā, kas Zāles gadījumā sanākot tikai nakts stundās.

Komentējot iepriekšējo atlaišanas gadījumu, Juris Žagars portālam "Delfi" minēja vairākus iemeslus, kāpēc Zālem Dailē gluži labi neveicas, tostarp arī argumentu, ka režisori viņu gluži vienkārši neizvēlas darbam. Žurnālam "Kas Jauns" Zāle vēsta, ka pieprasījis Žagaram atsaukt šīs "nepatiesās ziņas" un publiski atvainoties.

"Uzskatu, ka tā ir nepatiesa informācija, kam man ir pamatojums un režisoru liecības. Pieprasīju arī publiski atvainoties, uz ko atbildi nesaņēmu. Informēju arī par to, ka neesmu apmierināts ar viņa vadības stilu un metodēm, ka man ir nevienlīdzīgi darba apstākļi [..], piedāvāju abpusēji vienoties un pārtraukt darba attiecības," publikācijā klāsta Zāle.

Tomēr viņš atlaists ne uz pušu vienošanās pamata. Sīkāk skaidrot notikušo Zāle pagaidām nav gatavs, jo patlaban viss esot "sarežģītā procesā". Aktieris uzskata, ka arī šī atlaišana ir nelikumīga un nekorekta, tāpēc vērsies tiesā. "Pirmajā reizē tiku cauri ar advokātu, Žagars uzteikumu atsauca. Nu epopeja turpinās, esmu iesniedzis prasību tiesā," skaidro Zāle.

Kaspars Zāle ir vienīgais no pērn pavasarī atbrīvotajiem četriem Dailes teātra aktieriem, kurš turpina cīnīties par savām tiesībām, uzskatot, ka teātra direktora Jura Žagara lēmums bijis nekorekts.