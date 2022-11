Aktieris Kaspars Zvīgulis pēkšņi pazūd no teātra

Skatuves mākslinieks Kaspars Zvīgulis (42) sagādājis pamatīgu pārsteigumu ne tikai skatītājiem, bet arī Latvijas Nacionālā teātra kolēģiem un vadībai, jo bez sīkākiem paskaidrojumiem iesniedzis atlūgumu un darbu teātrī pametis, otrdien raksta žurnāls "Kas Jauns".

Teātra pārstāve Lolita Grāvīte žurnālam atklājusi, ka Zvīgulis darba attiecības ar teātri pārtraucis pēc paša vēlēšanās, tāpēc arī nācies atcelt izrādes, kamēr viņa līdz šim spēlētās lomas apgūst citi kolēģi.

"No teātra puses pilnīgi nekādu pretenziju, aizrādījumu vai spiediena nebija. Šis bija simtprocentīg viņa privāts lēmums, un pie vainas, kā sapratu, nav nedz kādas problēmas, nedz izdegšana. Sajuta, ka šobrīd vairs nevēlas turpināt to darīt, uzrakstīja atlūgumu un aizgāja," stāstījusi Grāvīte, vaicāta, vai Zvīguļa negaidītās aiziešanas iemesli varētu būt līdzīgi situācijai, kad pirms 10 gadiem viņam nācās darbu atstāt disciplīnas pārkāpumu – mēģinājumu ignorēšanas un it kā pat atkarības problēmu dēļ.

Pats Zvīgulis žurnālam atzinis, ka darbu Nacionālajā teātrī atstājis, jo sapratis, ka dzīvē vēlas paveikt vēl ko nozīmīgu un interesantu sev pašam, un to neesot iespējams apvienot ar regulāru darbu teātrī. "Šis man nebija spontāns lēmums. Jau krietnu laiku par to domāju, ka dzīvē kaut kas ir jāmaina. Ir tiešām nozīmīgas lietas, ko vēlos paveikt," viņš izteicies.

Darba grafika dēļ Zvīgulis bijis piesaistīts teātrim, tādēļ nav pat domājis par filmēšanos, ko tiešām ļoti gribētu, tāpat arī nav varējis piedalīties lielākajā daļā projektu ārpus teātra. Arī vismaz 80 procenti, ko darīt, vai piepelnīties blakus darbos, vadot vai organizējot pasākumus, māksliniekam aizgājuši gar degunu. "Ja par finansiālo pusi – pats brīnījos, kā savelku galus un ar šo aktiera algu iztieku," izdevumam atklājis skatuves mākslinieks.

Žurnāls atgādina, ka tieši pēdējās sezonas Zvīguļa karjerā izvērsušās īpaši spožas – viņš apbalvots ar Kārļa Sebra medaļu, kā arī teātra profesionāļu augstā novērtējuma dēļ "Spēlmaņu naktī" izpelnījies nomināciju "Gada aktieris".