Aktrise Agate Muceniece smagi pārdzīvo šķiršanos no Krievijas sekssimbola

Когда только добрался до дома, лёг в кровать, атакуют умные мысли))) эта мысль не моя, но оч правдивая! - Если у человека не получается вас использовать, он будет постоянно искать изъяны во всем, что вы делаете. Ничто и никогда не будет выполнено (с его точки зрения) достаточно хорошо. Кажется, что вы постоянно что-то делаете все не так. Этот человек никогда не скажет доброго слова о ваших достижениях. Подобные люди приносят в вашу жизнь только негатив, но вы сами позволяете им это делать. #спокойнойночи Ph: @pavelshelkovnikov Muah: @karisha_cooper Style: @mariam_bibi_

A post shared by Agata M (@agataagata) on Feb 23, 2020 at 4:25pm PST