Aktrise Inita Sondore aiziet gan no Dailes teātra, gan seriāliem

Aktrise Inita Sondore, kura karjeru sāka kā Inita Dzelme, pēc 14 Dailes teātrī nostrādātiem gadiem nolēmusi mest mieru šai profesijai, šonedēļ raksta izdevums "Kas Jauns".

34 gadus vecā aktrise līdz šim skatuvi un TV seriālu uzņemšanas laukumus pametusi tikai divreiz – kad gaidīja un audzināja bērnus. Bet nu Inita Sondore nolēmusi aktiermākslu pamest pavisam, viņa aizgājusi no Dailes teātra.

"Dilemma par palikšanu teātrī un profesijā manī gruzdējusi jau vairākus gadus. Pandēmija ļāva sajust dzīvi citādāk. Tāpēc kopš maija vairs neesmu štata aktrise Dailes teātrī. Pieņēmu lēmumu un aizgāju," aktrise atklājusi žurnālam "Kas Jauns". Sonodre uzsver, ka nav no tiem kolēģiem, kas darbu atstājuši, lai nebūtu jāvakcinējas; viņa visus aicina šo pienākumu pret sabiedrību veikt.

Savus nākotnes plānus Sondore neatklāj, taču atzīstas, ka ir nogurusi no uzmanības, publiskās dzīves un slavas. Viņas dzīvē viss esot lieliski, un arī uzmanība par aiziešanu no aktiermākslas viņai nav pārāk ērta. "Labprāt būtu šo posmu dzīvē noslēgusi pavisam klusu, neviena nemanīta," skaidro talantīgā māksliniece, kuru daudzi TV skatītāji iepazina kā Kristīni no seriāla "Viņas melo labāk".