Aktrise Renē Zelvēgere saderinājusies ar jauno draugu

Amerikāņu aktrise Renē Zelvēgere un britu TV zvaigzne Ants Anstīds pošas kāzām. Bilidinājums bijis visai slepens, ziņo tabloīds "US Sun".

54 gadus vecā Renē Zelvēgere jau divus gadus draudzējas ar Antu Anstīdu, kurš par aktrisi ir precīzi desmit gadus jaunāks. Anonīmi avoti atklājuši, ka mīlnieki ir saderinājušies un visai lielā slepenībā organizē savas kāzas, par to zinot tikai "iekšējais loks".

Kāzas būšot pieticīgas un, atšķirībā no citām slavenībām, pāris iztikšot bez publiska paziņojuma par ceremoniju. "Renē attiecības ar Antu ir ļoti stipras, viņi ir neprātīgi iemīlējušies," saka kāds pārim pietuvināts cilvēks.

"Bridžitas Džounsas" zvaigznei gaidāmās laulības būs otrās dzīvē. 2005. gadā Zelvēgere salaulājās ar kantrī dziedātāju Keniju Česniju, taču šī laulība ilga tikai četrus mēnešus līdz tika šķirta. Savukārt gadsimtu mijā Zelvēgere bija saderinājusies ar aktieri Džimu Keriju, taču šī mīla ar kāzām nevainagojās. Vēl aktrises pagātnē ir arī romāns ar Bredliju Kūperu.

Savu topošo vīru Anstīdu viņa satika īsi pēc tam, kad vīrietis 2020. gadā izšķīrās no savas sievas Kristīnas. Amerikā šī šķiršanās daudziem bija pārsteigums, jo tikko bija dzimis Anstīda trešais bērns.

Zelvēgere izveidojusi labas attiecības ar Anstīda vecākajiem bērniem no viņa pirmās laulības, nesen tapusi arī kopbilde, kas publicēta soctīklos.

44 gadus vecais anglis Ants Anstīds zināms kā motoru kultūras speciālists, viņš jau daudzus gadus vada ASV iecienīto autošovu "For the love of cars" un atsevišķos projektos piedalījies kopā ar ekssievu Kristīnu Haku.

Antam Anstīdam aiz muguras ir divas laulības un trīs bērni, bet Zelvēgerei bērnu nav.