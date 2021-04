Atlaistais Kaspars Zāle: 'Cerības atkal strādāt Dailes teātrī es neloloju'

No Dailes teātra divreiz atlaistais aktieris Kaspars Zāle sniedzis interviju Laurai Dumberei žurnālā "IR", kurā viņš pastāsta par savu dzīvi šobrīd.

"Cerības atkal strādāt Dailes teātrī es neloloju. Ir daži kolēģi, ar kuriem man būtu sāpīgi, pat neiespējami būt kopā. Tas, par ko patiesībā iestājos — ka neesmu nekāds peramais zēns. Es cīnos par godu, cieņu, taisnīgumu un cilvēcību," Kaspars Zāle pauž publikācijā žurnālam "IR".

Viņš ir pirmais latviešu aktieris, kurš pret savu darba devēju vērsies tiesā, un process vēl nav noslēdzies, vienlaikus Zāle cer, ka viņa kā aktiera ceļš tomēr nav beidzies.

"Ceru, ka no manis tagad nebaidīsies kā no tāda, kurš iesācis bezprecedenta tiesāšanos. Neviens teātris mani pagaidām nav uzrunājis, pats arī neesmu nevienu uzrunājis. Jānogaida, līdz beigsies visi tiesu procesi, lai varu sākt dzīvi no tīras lapas," teic aktieris, kurš atzīst: patlaban dzīvē visgrūtāk sokas ar finansiālo pusi.

Kaspars Zāle darbojas kā brīvprātīgais Svētā Lūkasa biedrībā, kur palīdz bijušajiem ieslodzītajiem, bet naudu pelna, strādājot vienkāršus darbus – savas mājas saimniecei sakrāmē malku, grābj lapas, kopj pagalmu. "Man nav kauns no vienkārša darba," viņš uzskata, "galvenais ir kustēties, nevis sēdēt četrās sienās un jukt prātā."

Intervijā "IR" Zāle atceras arī laiku, kad pērn rudenī panāca sevis atjaunošanu darbā teātrī, un vadība viņam lūdza vienatnē sagatavot monoizrādi. Mēģinājumu telpā bijusi arī novērošanas kamera, bet viss darbs bija jāizdara viņam vienam, pat zinot, ka izrāde var neieraudzīt dienasgaismu. Šajā laikā viņam klājies grūti.

"Atgriešanās darba vietā, kur neesi gaidīts, ir liels piedzīvojums — kolēģi skatās uz tevi kā uz spoku. Tika darīts viss, lai es justos norobežots. Piemēram, pirms katra mēģinājuma visus aktierus piesaka skaļrunī. Tikai mani nepieteica, it kā es neeksistētu," viņš atceras un ar labu vārdu piemin aktierus, kas viņam darba gadu laikā Dailē bijuši īpaši tuvi – Olgu Dreģi, Ilzi Vazdiku un Lidiju Pupuri.

Pilna intervija ar Kasparu Zāli lasāma šeit.

"Delfi" jau vēstīja, ka Dailes teātris pagājušajā gadā pārtrauca darba attiecības ar Zāli, Sarmīti Rubuli, Mārtiņu Poču, Aiju Dzērvi un Ivaru Auziņu. Zāle sākotnēji panāca atjaunošanu darbā, taču vēlāk atkal bija spiests teātri pamest. Teātra direktors Juris Žagars pērn sacīja, ka teātrī tiek veikta reorganizācija personāla sastāvā, uzsverot, ka izmaiņas nav būtiskas, bet pietiekami svarīgas, lai Dailes teātris strādātu ekonomiskāk un efektīvāk.