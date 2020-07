Bez vēsts pazudusi seriāla 'Radīti skatuvei' zvaigzne Naija Rivera

Jauniešu vidū populārā muzikālā seriāla "Radīti skatuvei" ("Glee") viena no zvaigznēm pazudusi bez vēsts.

33 gadus vecā Naija Rivera slavenajā seriālā "Radīti skatuvei" atveidoja Santanu Lopesu. Aktrise filmējusies arī vairākās filmās, un karjeras laikā tikusi novērtēta ar vairākām prestižām izklaides un kino jomas balvām.

Kopš trešdienas aktrise tiek uzskatīta par bezvēsts pazudušu kādā ezerā Kalifornijā. Trešdienas vakarā viņa kopā ar savu četrus gadus veco dēlu noīrējusi atpūtas laivu, taču vēlāk kāds cits atpūtnieks ieraudzījis zēnu uz tās vienu pašu, raksta "New York Times".

Rivera pazudusi Piru ezerā un, iespējams, noslīkusi. Ezerā turpinās sievietes meklēšanas darbi.

Zīmīgi, ka īsi pirms nelaimes Rivera sociālajā tīklā "Twitter" ievietoja attēlu, kurā redzama kopā ar dēlu. "Tikai mēs divi vien," atpūtas brīdi komentējusi aktrise.

Naija Rivera 2014. gadā apprecējās ar aktieri Raienu Dorsiju, pēc gada piedzima dēls Džozijs. 2018. gadā Riveras un Dorsija laulība izjuka, dēlam paliekot dzīvot kopā ar māti.

