Breda Pita draudzene – teju 30 gadus par viņu jaunāka modele, un līdzīga Džolijai

Holivudas siržu lauzējs Breds Pits nu ļāvies nopietnām attiecībām. Viņa jaunā draudzene ir 27 gadus vecā modele Nikola Poturalski – meitene ar saknēm Polijā.

Kā zināms, Breds Pits nu jau vairākus gadus ne bez problēmām šķiras no Andželīnas Džolijas. Lai gan viņu laulība juridiski šķirta jau 2019. gadā, pāri vieno viņu seši bērni. Ilgst tiesvedības par Pita tiesībām bērnus satikt un audzināt.

Pasaules tabloīdi vēstī, ka 56 gadus vecais Breds Pits nu jau daudzus mēnešus tiekas ar modeli Nikolu Poturalski. Lai gan ne viens, ne otrs oficiāli nav apstiprinājis šīs runas, tabloīdu rīcībā ir pietiekoši daudz netiešu pierādījumu, ka abi ir kopā. Piemēram, nupat abi manīti lidostā Francijā un pēc tam devušies uz Pitam piederošu īpašumu baudīt atvaļinājumu. Tiesa gan, paparaci uzņemtajos attēlos abi ir diezgan slikti saskatāmi.

Viņa ir poļu izcelsmes Vācijā un ASV dzīvojoša modele. Modeļu aģenti viņu "atklājuši" Parīzes Disnejlendā, kad meitenei bija 13 gadi. Poturalski pozējusi žurnālu "Elle" un "Harper's Bazaar" un citiem. Modele runā piecās valodās, norāda medijs "Marie Claire".

Mājienus par to, ka ir iemīlējusies "kādā īpašā cilvēkā" modele instagramā deva jau šā gada februārī.

Tikmēr Breda Pita fani sociālajos medijos norāda, ka Nikola Poturalski ir ārkārtīgi līdzīga gan Andželinai Džolijai, gan čehu izcelsmes modelei Džitkai Pohlodekai, ar kuru Pits satikās tālajā 1994. gadā vēl pirms laulībām ar Dženiferu Anistoni. "Nikola ir pilnīgi Breda gaumē vizuāli," analizējot viņa bijušās mīļotās, norāda kāds slavenību fans tviterī.

